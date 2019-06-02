Савченко считает, что Украина проиграла бой за ДонбассВести.Ru 04:35

с чего всё началось

Депутат Верховной рады Надежда Савченко раскритиковала политику Киева в отношении республик Донбасса. В интервью телеканалу NewsOne Савченко назвала "проигранным боем" Украины выдачу российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР, а также уход гривны с этих территорий.

Савченко считает, что Украина проиграла бой за Донбасс

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