Политика
Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатовГазета.Ru 20:43
Депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала о моменте, когда увидела настоящий страх в глазах своих коллег. Об этом она заявила телеканалу NewsOne. По ее словам, когда она пришла в парламент в 2016 году, она увидела коллектив, состоящий из "надменных и самодовольных людей".
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Я видела их глаза перепуганными, когда меня лишали депутатской неприкосновенности и садили в украинскую тюрьму. Я первый раз видела страх в глазах моих коллег. Я поняла, что это хорошо. Значит, они люди и умеют бояться.
— Надежда Савченко, украинский политикТК Звезда 18:09
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