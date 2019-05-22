Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатовПолитика Сегодня вчера в 18:44

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала о ситуации, когда увидела у украинских политиков в глазах страх и отчаяние. По ее словам, обычно в украинском парламенте были надменные, самодовольные лица, лицемерные и циничные глаза, а также лживые слова.

Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов

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