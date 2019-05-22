Политика
Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатовПолитика Сегодня вчера в 18:44
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала о ситуации, когда увидела у украинских политиков в глазах страх и отчаяние. По ее словам, обычно в украинском парламенте были надменные, самодовольные лица, лицемерные и циничные глаза, а также лживые слова.
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Савченко рассказала, когда впервые увидела страх в глазах украинских депутатов
ТК Звездавчера в 18:09
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В Москве в лаборатории инновационного центра "Сколково" разлилось пять граммов брома.
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Сегодня православные отмечают День Николая Чудотворца или праздник Николы Летнего.
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Парубий заявил, что роспуск Рады оспорят в Конституционном суде
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В Тюмени блогера оштрафовали за авто-вечеринку с подписчиками
Ленинский районный суд Тюмени в среду назначил ростовскому блогеру Виктору Моцу административный штраф в размере 15 тысяч рублей за встречу с подписчиками, повлекшую нарушение общественного порядка, сообщила РИА Новости в среду руководитель пресс-службы УМВД по Тюмени Светлана Новик.
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