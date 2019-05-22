Савченко рассказала о страхе и несчастии в глазах украинских политиковИзвестия вчера в 18:24

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала, когда она видела «страх и несчастие» в глазах украинских политиков. Об этом она сообщила в эфире телеканала NEWSONE во вторник, 21 мая.

Савченко рассказала о страхе и несчастии в глазах украинских политиков

Политика Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.

Армия и оружие Масштабные антитеррористические учения прошли в Хабаровском крае Более тысячи силовиков, военных и представителей властей поучаствовали в масштабных антитеррористических учениях в Хабаровском крае, сообщает штаб регионального Национального антитеррористического комитет.

Происшествия Молодой любовник терроризировал старушку посланиями на зеркалах ради наследства В Великобритании 28-летний любовник оставлял на зеркалах пожилой возлюбленной библейские послания, чтобы она вписала его в завещание.

Происшествия Под Владимиром ликвидировали готовившую теракт группу боевиков В городе Кольчугино Владимирской области ликвидировали двух боевиков, планировавших совершить теракт.

Энергетика Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.

Политика Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.

Происшествия Полицейские пресекли производство поддельной косметики в Москве В городе пресекли работу цеха по производству контрафактной косметики. Он располагался на Дмитровском шоссе.

Происшествия Раскрыто мошенничество на 1 млрд на рынке медуслуг Ущерб составил около 1 млрд руб. Жертвами становились пожилые люди, которым звонили из созданных Фроловым колл-центров и приглашали на обследование.

Хоккей Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).

Экономика Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщил, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений и являются «плохим знаком» для всего мира.

Энергетика WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).

Религия Православные россияне отмечают День святителя Николы Летнего По мнению исследователей русских народных традиций, праздник Николы Вешнего (Летнего) один из немногих, что принят «от латинян», а не «от греков».

Общество Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").

Единоборства Макгрегор сообщил о реванше с Нурмагомедовым Ирландец Конор Макгрегор высказал уверенность в том, что проведет реванш с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Шоу-бизнес Историк моды Васильев получит платья из гардероба Юлии Началовой Несколько платьев Началовой стали бы отличной находкой для его коллекции. Родители Юлии уже выразили свое согласие.

Политика Климкин высказался о первых кадровых назначениях Зеленского Ушедший в отставку с поста министра иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал в Facebook первые кадровые решения нового президента страны Владимира Зеленского.

Политика Замглавы МИД Украины отказалась от должности замглавы администрации президента Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы администрации президента (АП) Владимира Зеленского.

Армия и оружие США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400 США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.

Происшествия Застрявшая в московском метро пассажирка рассказала о произошедшем Одна из пассажирок поезда, застрявшего в московском метро, рассказала о происходившем в составе во время остановки.

Спорт Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак Сара Карбонеро, спортивная журналистка и супруга вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказала, что несколько дней назад у нее обнаружили рак яичников.

Политика Китай может осложнить доступ США к рынку редкоземельных металлов Китай может использовать стратегически важные редкоземельные металлы в качестве козыря в разгорающейся торговой войне с США.

Театры Лариса Луппиан официально назначена худруком Театра имени Ленсовета Народная артистка Российской Федерации Лариса Луппиан сегодня назначена художественным руководителем СПб ГБУК «Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета».

Армия и оружие Боец спецназа признался Навальному в засилье бюрократии в Минобороны Главный вопрос, который задавался бойцам, готовы ли они открыть огонь по людям, если митинг или выступление выйдет из-под контроля.

Космос NASA: Мимо Земли пролетел огромный опасный астероид Исследователи астероидов NASA сообщили, что сегодня, 20 мая, мимо Земли пронёсся огромный астероид.