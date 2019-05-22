Савченко рассказала о страхе и несчастии в глазах украинских политиковИзвестия вчера в 18:24

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала, когда она видела «страх и несчастие» в глазах украинских политиков. Об этом она сообщила в эфире телеканала NEWSONE во вторник, 21 мая.

Савченко рассказала о страхе и несчастии в глазах украинских политиков

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