Политика
Савченко рассказала о страхе и несчастии в глазах украинских политиковИзвестия вчера в 18:24
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала, когда она видела «страх и несчастие» в глазах украинских политиков. Об этом она сообщила в эфире телеканала NEWSONE во вторник, 21 мая.
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Савченко рассказала, когда впервые увидела страх в глазах украинских депутатов
ТК Звездавчера в 18:09
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 03:26, Ашберн
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