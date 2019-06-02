Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за ДонбассИзвестия вчера в 21:42

с чего всё началось

Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним «проигранным боем» Украины. Об этом 1 июня она заявила в эфире телеканала NewsOne.

Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за Донбасс

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