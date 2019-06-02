Политика
Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за ДонбассИзвестия вчера в 21:42
Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним «проигранным боем» Украины. Об этом 1 июня она заявила в эфире телеканала NewsOne.
Читать в источнике
Оценить64
с чего всё началось
— Если бы Украина сделала всё возможное, чтобы люди, которым исполнилось шестнадцать в Донецкой и Луганской областях, могли легко и просто получить украинские паспорта, для того, чтобы туда было можно завезти украинскую гривну, именно валютой заполнить терминалы, банки, а не закрывать банки, для того, чтобы можно было ввезти паспорта, — над этим надо было действительно работать в минском формате, — заявила она в эфире телеканала NewsOne.Life.ruвчера в 21:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 07:46, Ашберн
Футбол
Сеск Фабрегас: «Отдал бы все, чтобы стать таким, как Головин»
Носились всю тренировку. (Александр Бобров) В прошедшем сезоне Головин провел 35 матчей за монегасков, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.
Обновлено в 06:59
Политика
Вступили в силу ограничения на поставки топлива на Украину
С 1 июня 2019 года продукцию ТЭК, включая уголь, нефть и нефтепродукты, можно вывозить из России на Украину только на основании отдельных разрешений, которые выдает Министерство экономического развития РФ.
Обновлено вчера в 04:31
Здоровье
Ученые установили необходимое для долгой жизни время отдыха
Выяснилось, что положительно на здоровье организма сказываются даже четыре дня без работы, так как снижается уровень стресса.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Греф верит в искусственный интеллект россиян
У России есть все шансы войти в число ведущих стран в сфере искусственного интеллекта, уверен Герман Греф.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Объявлена дата проведения похорон Рейеса
Тело бывшего полузащитника мадридского "Реала", английского "Арсенала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса будет захоронено 3 июня, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:01
Политика
В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова
Обновлено в 07:21
Происшествия
После взрывов в Дзержинске предложили применить закон о фейках
После взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске в социальных сетях появилось много ложной информации, которая сеяла панику среди населения.
Обновлено в 06:19
Общество
Российские операторы отменили национальный роуминг
Ранее при участии ФАС (Федеральной антимонопольной службы) уже был отменен роуминг, так же была снижена ценовая политика в национальном роуминге.
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия
На украинском фестивале ураган убил человека
Обновлено в 06:22
Общество
В Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника
"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода", — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:16
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова задержали
В Иваново задержали депутата областной думы и бывшего губернатора региона Павла Конькова.
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия
Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве
Бабушкинский суд Москвы арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова на один месяц и семь суток - до 7 июля.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Четыре ребенка погибли на пожаре в Свердловской области
Четверо детей стали жертвами пожара в квартире в городе Богдановиче Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:46
Происшествия
На ВДНХ загорелся павильон «Рыболовство»
В Москве на ВДНХ в воскресенье загорелся павильон "Рыболовство". Как сообщает "Интерфакс", при пожаре на цокольном этаже никто не пострадал.
Обновлено в 05:35
Спорт
Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Принцесса Монако вышла замуж за российского продюсера
32-летняя Шарлотта Казираги вышла замуж за 37-летнего кинопродюсера Дмитрия Рассама из России. Торжественная церемония прошла первого июня.
Обновлено в 05:00
Политика
Бортко подал документы на участие в выборах губернатора Петербурга
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Александр Беглов и еще четыре кандидата на пост губернатора Петербурга подали необходимые документы в городскую избирательную комиссию в субботу, 1 июня.
Обновлено в 07:05
Гаджеты
Foxconn приостановила производство китайских смартфонов Huawei
Компания Foxconn, которая занимается сборкой различной техники, заявила о приостановке производства бренда Huawei.
Обновлено в 04:05
Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход
В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Политика
Россия ответила на требования Украины в международном суде ООН
В МИД России раскрыли стратегию защиты Москвы в Международном суде ООН в Гааге по делу, которое было инициировано украинскими властями еще в начале 2017 года.
Обновлено в 07:26
Единоборства
Джошуа проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Британец Энтони Джошуа не смог защитить титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, проиграв американскому боксеру Энди Руису.
Обновлено в 02:29
Авто
Составлен топ-5 самых доступных лифтбеков в РФ
Эксперты сайта «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых доступных лифтбеков на российском рынке.
Обновлено в 00:07
Авто
Какие новые модели автомобилей появятся в России летом
Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:47
Экономика
Новый бум в Китае: компании освоили дешевый способ брать в долг
Среди китайских компаний начался бум выпуска конвертируемых облигаций. За четыре года выпуск таких ценных бумаг в Китае увеличился на 1590%.
Обновлено в 02:07