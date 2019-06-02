Политика

Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за ДонбассИзвестия вчера в 21:42

Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним «проигранным боем» Украины. Об этом 1 июня она заявила в эфире телеканала NewsOne.
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с чего всё началось
— Если бы Украина сделала всё возможное, чтобы люди, которым исполнилось шестнадцать в Донецкой и Луганской областях, могли легко и просто получить украинские паспорта, для того, чтобы туда было можно завезти украинскую гривну, именно валютой заполнить терминалы, банки, а не закрывать банки, для того, чтобы можно было ввезти паспорта, — над этим надо было действительно работать в минском формате, — заявила она в эфире телеканала NewsOne
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Надежда Викторовна Савченко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 по 21 мая 2019. Герой Украины.
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