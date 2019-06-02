Савченко заявила о новом проигранном бое за ДонбассГазета.Ru 02:25

с чего всё началось

Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что выдача паспортов гражданина России жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР стала очередным "проигранным боем" Украины. Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne.

Савченко заявила о новом проигранном бое за Донбасс

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