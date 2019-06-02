Политика
Савченко заявила о новом проигранном бое за ДонбассГазета.Ru 02:25
Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что выдача паспортов гражданина России жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР стала очередным "проигранным боем" Украины. Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne.
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с чего всё началось
— Если бы Украина сделала всё возможное, чтобы люди, которым исполнилось шестнадцать в Донецкой и Луганской областях, могли легко и просто получить украинские паспорта, для того, чтобы туда было можно завезти украинскую гривну, именно валютой заполнить терминалы, банки, а не закрывать банки, для того, чтобы можно было ввезти паспорта, — над этим надо было действительно работать в минском формате, — заявила она в эфире телеканала NewsOne.Life.ruвчера в 21:50
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