Политика
Савченко назвала виновников ухудшения отношений Украины и РоссииПолитика Сегодня вчера в 20:36
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что отношения между Москвой и Киевом испортили «безмозглые» политики. По ее словам, разгоревшиеся проблемы в отношениях теперь требуют большой траты времени на их урегулирование.
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Ространснадзор нашел у S7 нарушения после крушения в Германии
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Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики Игорь Ксенофонтов выступил против повышения денежной компенсации.
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