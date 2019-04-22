Политика

Савченко назвала виновников ухудшения отношений Украины и РоссииПолитика Сегодня вчера в 20:36

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что отношения между Москвой и Киевом испортили «безмозглые» политики. По ее словам, разгоревшиеся проблемы в отношениях теперь требуют большой траты времени на их урегулирование.
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Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины

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Савченко: Безмозглые политики испортили отношения Украины и России

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Савченко назвала виновных в ухудшении отношений с Россией

РИА Новостивчера в 19:41
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В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
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Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
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Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
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Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
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Происшествия

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В Швейцарии полиция задержала трех человек, которые бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию Турецкого консульства в Цюрихе.
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В Нижегородской области горят 17 дачных домов в садовых товариществах

Дачные дома в двух садовых товариществах горят в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Ространснадзор нашел у S7 нарушения после крушения в Германии

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Cуд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО

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Обновлено в 06:12
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Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

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В штабе Зеленского предложили свой вариант развития украинского языка

Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о варианте развития украинского языка кандидата в президенты.
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Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики Игорь Ксенофонтов выступил против повышения денежной компенсации.
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МВД Украины усилит работу в Азовском и Черном морях

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Надежда Викторовна Савченко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 года. Герой Украины. Председатель политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».
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