Политика

Савченко рассказала, когда увидела страх в глазах украинских депутатовРИА Новости 17:22

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne рассказала о ситуации, в которой "видела в глазах у украинских политиков страх и отчаяние". По словам Савченко, впервые "страх в глазах коллег" она увидела, когда ее лишили депутатской неприкосновенности и отправили в тюрьму.
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Надежда Савченко
Я видела их глаза перепуганными, когда меня лишали депутатской неприкосновенности и садили в украинскую тюрьму. Я первый раз видела страх в глазах моих коллег. Я поняла, что это хорошо. Значит, они люди и умеют бояться.
— Надежда Савченко, украинский политикТК Звезда 18:09

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