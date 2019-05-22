Савченко рассказала, когда увидела страх в глазах украинских депутатовРИА Новости 17:22

Я видела их глаза перепуганными, когда меня лишали депутатской неприкосновенности и садили в украинскую тюрьму. Я первый раз видела страх в глазах моих коллег. Я поняла, что это хорошо. Значит, они люди и умеют бояться.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne рассказала о ситуации, в которой "видела в глазах у украинских политиков страх и отчаяние". По словам Савченко, впервые "страх в глазах коллег" она увидела, когда ее лишили депутатской неприкосновенности и отправили в тюрьму.

Савченко рассказала, когда увидела страх в глазах украинских депутатов

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