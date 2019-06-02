Политика

Савченко рассказала, как Украина снова «проиграла бой» за ДонбассРИА Новости вчера в 21:04

Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала решение Москвы о выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним "проигранным боем" Украины. Такое мнение она высказала в эфире телеканала NewsOne.
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Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за Донбасс

Известиявчера в 21:42

Савченко рассказала, как Украина проиграла очередной «бой» за Донбасс

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Савченко заявила о новом «проигранном бое» Киева за Донбасс

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Савченко: Украина снова «проиграла бой» за Донбасс

Life.ruвчера в 21:50

Савченко рассказала, как Украина снова «проиграла бой» за Донбасс

ТК Звездавчера в 23:27

Надежда Савченко считает, что Украина «проиграла бой» за Донбасс

РЕН ТВвчера в 21:35

Савченко рассказала, как Украина снова «проиграла бой» за Донбасс

РИА Новостивчера в 21:04
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Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85

Обновлено вчера в 15:49
Общество

Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.
Обновлено вчера в 12:50
Гаджеты

После обновления Redmi K20 Pro превращается в Xiaomi Mi 9T Pro

Один из владельцев Redmi K20 Pro рассказал, что после установки глобальной бета-версии прошивки MIUI 10 Global 9.5.31 в настройках смартфона изменилось и его название — теперь там указан Xiaomi Mi 9T Pro.
Обновлено вчера в 12:06
Единоборства

Энди Руис одержал победу над Энтони Джошуа

Одержав победу над британцем, мексиканец завоевал титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO.
Обновлено в 01:34
Политика

Саакашвили оценил текущее состояние Украины

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили оценил текущее состояние Украины.
Обновлено в 00:30
Спорт

Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие

Израиль объяснил ракетный удар по Сирии

Израильские военные нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории.
Обновлено в 00:59
Происшествия

В Екатеринбурге машина ДПС попала в аварию

В Екатеринбурге автомобиль инспекторов ДПС попал в аварию. Об этом 2 июня сообщил портал e1.ru.
Обновлено вчера в 22:24
Религия

В сквере Екатеринбурга сегодня пройдет молебен в поддержку протестующих против строительства храма

Ранее в большинство граждан в опросе ВЦИОМа высказались против возвещения храма в сквере у Драмтеатра.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Арестован обвиняемый в убийстве любовницы экс-глава Раменского

Обновлено вчера в 12:54
Происшествия

В Кабуле при взрыве автобуса пострадали десять человек

По меньшей мере один человек умер и десять пострадали в результате взрыва автобуса в Кабуле.
Обновлено в 00:58
Финансы

Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля

В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.
Обновлено вчера в 23:00
Космос

NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной

Обновлено 31 мая в 14:58
Шоу-бизнес

Анастасия Стоцкая призналась, что до сих пор любит Филиппа Киркорова

Перед премьерой «Чикаго» Стоцкая вместе с Киркоровым поехали покупать ей платье и в итоге приобрели очень много вещей.
Обновлено вчера в 11:43
Культура

Гала-концерт кинофестиваля посвятили Дню защиты детей

Обновлено вчера в 19:44
Политика

Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена

Обновлено вчера в 10:14
Хоккей

«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повёл в серии финала Кубка Стэнли

«Бостон Брюинз» одержал крупную победу над «Сент-Луис Блюз» в третьем матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:13
Футбол

ФК «Томь» в матче с «Уфой» в воскресенье поборется за выход в РПЛ

Футболисты "Томи" в ответном стыковом матче с "Уфой" поборются за шанс попасть в элитный дивизион страны – Российскую премьер-лигу (РПЛ); игра начнется в воскресенье в 18.00 на стадионе "Труд" в Томске, сообщается на официальном сайте сибирского клуба.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено 31 мая в 23:27
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

Мужчина попытался сорвать выступление кандидата в президенты США

Мужчина набросился на кандидата на пост президента США, сенатора от Калифорнии Камалу Харрис.
Обновлено вчера в 22:13
Общество

В России отменен национальный и внутрисетевой роуминг

С 1 июня 2019 года в России отменен национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено 31 мая в 20:09
Армия и оружие

В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ

Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
Обновлено вчера в 16:00
Общество

Москвичей предупредили об опасной погоде

"Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 13:43
Футбол

Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Хосе Антонио Рейес

В интернете появилось видео с места ДТП, в котором погиб 35-летний бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено вчера в 14:06
Авто

«Сузуки Мотор Рус» вошла в ТОП-3 европейских дистрибьюторов Suzuki

Обновлено вчера в 07:00
Политика

Луценко обвинил Россию в подготовке блокады украинской ГТС

Россия накопила в европейских хранилищах большие объемы газа на зиму, в связи с этим можно сделать вывод, что Москва намерена устроить блокаду украинских ГТС.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено вчера в 15:44
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Надежда Викторовна Савченко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 по 21 мая 2019. Герой Украины.
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