Савченко рассказала, как Украина снова «проиграла бой» за ДонбассРИА Новости вчера в 21:04

Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала решение Москвы о выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним "проигранным боем" Украины. Такое мнение она высказала в эфире телеканала NewsOne.

Савченко рассказала, как Украина снова «проиграла бой» за Донбасс

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