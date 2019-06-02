Политика
Савченко рассказала, как Украина снова «проиграла бой» за ДонбассРИА Новости вчера в 21:04
Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала решение Москвы о выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним "проигранным боем" Украины. Такое мнение она высказала в эфире телеканала NewsOne.
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Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85
Обновлено вчера в 15:49
Общество
Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.
Обновлено вчера в 12:50
Гаджеты
После обновления Redmi K20 Pro превращается в Xiaomi Mi 9T Pro
Один из владельцев Redmi K20 Pro рассказал, что после установки глобальной бета-версии прошивки MIUI 10 Global 9.5.31 в настройках смартфона изменилось и его название — теперь там указан Xiaomi Mi 9T Pro.
Обновлено вчера в 12:06
Единоборства
Энди Руис одержал победу над Энтони Джошуа
Одержав победу над британцем, мексиканец завоевал титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO.
Обновлено в 01:34
Политика
Саакашвили оценил текущее состояние Украины
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили оценил текущее состояние Украины.
Обновлено в 00:30
Спорт
Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие
Израиль объяснил ракетный удар по Сирии
Израильские военные нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории.
Обновлено в 00:59
Происшествия
В Екатеринбурге машина ДПС попала в аварию
В Екатеринбурге автомобиль инспекторов ДПС попал в аварию. Об этом 2 июня сообщил портал e1.ru.
Обновлено вчера в 22:24
Религия
В сквере Екатеринбурга сегодня пройдет молебен в поддержку протестующих против строительства храма
Ранее в большинство граждан в опросе ВЦИОМа высказались против возвещения храма в сквере у Драмтеатра.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Арестован обвиняемый в убийстве любовницы экс-глава Раменского
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
В Кабуле при взрыве автобуса пострадали десять человек
По меньшей мере один человек умер и десять пострадали в результате взрыва автобуса в Кабуле.
Обновлено в 00:58
Финансы
Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля
В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.
Обновлено вчера в 23:00
Космос
NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной
Обновлено 31 мая в 14:58
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая призналась, что до сих пор любит Филиппа Киркорова
Перед премьерой «Чикаго» Стоцкая вместе с Киркоровым поехали покупать ей платье и в итоге приобрели очень много вещей.
Обновлено вчера в 11:43
Культура
Гала-концерт кинофестиваля посвятили Дню защиты детей
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена
Обновлено вчера в 10:14
Хоккей
«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повёл в серии финала Кубка Стэнли
«Бостон Брюинз» одержал крупную победу над «Сент-Луис Блюз» в третьем матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:13
Футбол
ФК «Томь» в матче с «Уфой» в воскресенье поборется за выход в РПЛ
Футболисты "Томи" в ответном стыковом матче с "Уфой" поборются за шанс попасть в элитный дивизион страны – Российскую премьер-лигу (РПЛ); игра начнется в воскресенье в 18.00 на стадионе "Труд" в Томске, сообщается на официальном сайте сибирского клуба.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено 31 мая в 23:27
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Мужчина попытался сорвать выступление кандидата в президенты США
Мужчина набросился на кандидата на пост президента США, сенатора от Калифорнии Камалу Харрис.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
В России отменен национальный и внутрисетевой роуминг
С 1 июня 2019 года в России отменен национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено 31 мая в 20:09
Армия и оружие
В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ
Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Москвичей предупредили об опасной погоде
"Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 13:43
Футбол
Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Хосе Антонио Рейес
В интернете появилось видео с места ДТП, в котором погиб 35-летний бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено вчера в 14:06
Авто
«Сузуки Мотор Рус» вошла в ТОП-3 европейских дистрибьюторов Suzuki
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Луценко обвинил Россию в подготовке блокады украинской ГТС
Россия накопила в европейских хранилищах большие объемы газа на зиму, в связи с этим можно сделать вывод, что Москва намерена устроить блокаду украинских ГТС.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено вчера в 15:44