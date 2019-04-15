Политика
Савченко назвала смешным воскресное выступление Порошенко на стадионеРоссийская газета 05:47
Надежда Савченко назвала "смешным и гадким" выступление президента Украины Петра Порошенко на стадионе "Олимпийский".
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Это было смешно и гадко. Власть утомила, их работа утомила. Я за изменения, я за будущее.
— Надежда Савченко, украинский политикГазета.Ru 04:01
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