Политика

Савченко назвала смешным воскресное выступление Порошенко на стадионеРоссийская газета 05:47

Надежда Савченко назвала "смешным и гадким" выступление президента Украины Петра Порошенко на стадионе "Олимпийский".
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Надежда Савченко
Это было смешно и гадко. Власть утомила, их работа утомила. Я за изменения, я за будущее.
— Надежда Савченко, украинский политикГазета.Ru 04:01

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