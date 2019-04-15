Политика
Савченко прокомментировала выступление Порошенко на «Олимпийском»REGNUM 04:29
Выступление действующего президента Украины и кандидата на пост главы государства Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве было «очень смешным», заявила депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на своей странице в Facebook.
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Это было смешно и гадко. Власть утомила, их работа утомила. Я за изменения, я за будущее.
— Надежда Савченко, украинский политикГазета.Ru 04:01
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