Политика
Савченко призвала Зеленского оградить Украину от внешнего влиянияИзвестия вчера в 21:28
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому следует оградить страну от внешнего влияния Запада и Востока. Об этом она рассказала в понедельник, 6 мая, в эфире телеканала NewsOne.
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У нас всегда есть влияние Запада или Востока. Поэтому нужно уходить от внешнего влияния, но не потерять при этом союзников. Для этого нужно иметь мудрость и хороших советников.
— Надежда Савченко, украинский политикРЕН ТВ вчера в 16:48
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