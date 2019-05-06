Савченко призвала Зеленского оградить Украину от внешнего влиянияИзвестия вчера в 21:28

У нас всегда есть влияние Запада или Востока. Поэтому нужно уходить от внешнего влияния, но не потерять при этом союзников. Для этого нужно иметь мудрость и хороших советников.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому следует оградить страну от внешнего влияния Запада и Востока. Об этом она рассказала в понедельник, 6 мая, в эфире телеканала NewsOne.

Происшествия В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100 Издания Великобритании Daily Mail и Metro написали об авиакатастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", вспыхнувшего при экстренной посадке в московском Шереметьево.

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