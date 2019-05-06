Савченко призвала Зеленского оградить Украину от внешнего влиянияИзвестия 21:28

У нас всегда есть влияние Запада или Востока. Поэтому нужно уходить от внешнего влияния, но не потерять при этом союзников. Для этого нужно иметь мудрость и хороших советников.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому следует оградить страну от внешнего влияния Запада и Востока. Об этом она рассказала в понедельник, 6 мая, в эфире телеканала NewsOne.

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Политика Посол Италии в России высказался по поводу санкций Запада Санкции не могут являться новой нормой в отношениях России и Запада. Об этом заявил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.

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Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.

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Армия и оружие США развернули «кинетический перехватчик» в Румынии В марте сообщалось, что американские войска, входящие в Европейское командование Вооруженных сил США, развернули в Израиле комплекс THAAD.

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