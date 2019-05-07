Политика

Савченко предложила себя на пост министра обороны УкраиныИзвестия вчера в 13:16

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко считает, что может быть полезна новоизбранному президенту страны Владимиру Зеленскому в качестве министра обороны или главы МИДа. Об этом во вторник, 7 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина».
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Почти 700 свидетелей, 200 обысков и 60 очных ставок — следователи несколько лет по крупицам собирали уголовное дело Юрия Пичугина и его предполагаемых сообщников, обвиняемых в создании одной из самых безжалостных и влиятельных банд Республики Коми.
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Мосбиржа снизила объем торгов в апреле на 4,6%

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В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

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В конгрессе США назвали возмутительным отзыв посла на Украине

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Надежда Викторовна Савченко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 года. Герой Украины. Председатель политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».
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