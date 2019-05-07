Савченко предложила себя на пост министра обороны УкраиныИзвестия вчера в 13:16

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко считает, что может быть полезна новоизбранному президенту страны Владимиру Зеленскому в качестве министра обороны или главы МИДа. Об этом во вторник, 7 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Савченко предложила себя на пост министра обороны Украины

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