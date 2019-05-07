Политика
Савченко заявила о готовности возглавить Минобороны или МИД УкраиныРБК вчера в 15:55
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что при новом президенте Владимире Зеленском она могла бы возглавить Минобороны или МИД. Об этом она сказала в эфире телеканала «112 Украина».
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Надежда Савченко предложила свою кандидатуру на пост министра обороны Украины
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