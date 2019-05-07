Политика

Савченко заявила о готовности возглавить Минобороны или МИД УкраиныРБК вчера в 15:55

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что при новом президенте Владимире Зеленском она могла бы возглавить Минобороны или МИД. Об этом она сказала в эфире телеканала «112 Украина».
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Надежда Викторовна Савченко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 года. Герой Украины. Председатель политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».
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