Савченко заявила о готовности возглавить Минобороны или МИД УкраиныРБК вчера в 15:55

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что при новом президенте Владимире Зеленском она могла бы возглавить Минобороны или МИД. Об этом она сказала в эфире телеканала «112 Украина».

Савченко заявила о готовности возглавить Минобороны или МИД Украины

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