Политика
Савченко предложила себя на пост министра обороны УкраиныИзвестия 13:16
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко считает, что может быть полезна новоизбранному президенту страны Владимиру Зеленскому в качестве министра обороны или главы МИДа. Об этом во вторник, 7 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина».
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Авто
Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами
Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
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Хоккей
Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода
Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт
Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.
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Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Общество
Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом
В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
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Общество
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Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
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Происшествия
Noize MC осудил избиение посетителей рэп-фестиваля в «Лужниках» бойцами Росгвардии
Рэпер Noize MC призвал пострадавших от насилия со стороны полицейских и Росгвардии на фестивале Hip-Hop Mayday в Москве обратиться в «Правозащиту Открытки», чтобы получить юридическую помощь.
Обновлено в 15:10
Происшествия
Все захваченные заложники в магазине под Тулузой освобождены
Захвативший заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой 17-летний молодой человек отпустил всех заложников.
Обновлено в 15:54
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Трагедия Sukhoi Superjet 100 свелась к трем версиям
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье
Обновлено в 12:27
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смертности
Стала известна главная причина преждевременной смертности среди населения всего мира.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу
Обновлено в 04:30
Футбол
Ливерпуль — Барселона 4:0 (2-й тайм)
Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Политика
Юнкер назвал отвратительным сравнение Туска с Гитлером и Сталиным
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал «абсолютно неприемлемым» сравнение главы Европейского совета Дональда Туска с Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным, передает агентство ANSA.
Обновлено в 09:12
Экономика
Российский фонд подал иск против Литвы на миллиард рублей
Фонд сообщил, что подал иск в Международный арбитражный суд (ICC, Париж) о возмещении убытков за "незаконную экспроприацию" правительством Литвы банка Snoras в 2011 г. Уведомление об арбитражном разбирательстве направлено президенту Литвы Дале Грибаускайте, премьер-министру Саулюсу Сквернялису, министерствам юстиции, иностранных дел, финансов и Банку Литвы.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Суд вынесет приговор Кокорину и Мамаеву 8 мая
Пресненский районный суд вынесет приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 8 мая, передает корреспондент RNS из зала суда.
Обновлено вчера в 15:16
Армия и оружие
Вертолет с электродвигателем разрабатывают для российских военных
Концепцию ударного вертолета с гибридной силовой установкой российские инженеры начали разрабатывать для военных.
Обновлено в 00:34
Армия и оружие
Пентагон обвинил Иран в подготовке атаки на военных США на Ближнем Востоке
Как отмечается в документе, СЕНТКОМ запросило отправку на Ближний Восток дополнительных сил после получения "явных свидетельств" того, что Иран и его "марионеточные силы" якобы начали подготовку к возможной атаке на военнослужащих США в регионе.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника
Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено в 11:00
Футбол
СМИ: Неймар и Дракслер устроили перепалку, их разнимали тренер и спортивный директор ПСЖ
Отмечается, что для предотвращения возможной драки в конфликт вмешались главный тренер ПСЖ Томас Тухель и спортивный директор клуба Антеро Энрике, которые разняли игроков.
Обновлено в 16:11
Здоровье
Бесплатную терапию начнут получать больше ВИЧ-инфицированных
Антиретровирусную терапию бесплатно получают лишь те пациенты, у кого сильно нарушена работа иммунной системы и велик риск возникновения СПИДа.
Обновлено в 04:14
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Жирков может стать игроком «Тамбова»
Обновлено в 11:17
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Смелая фотосессия Джанабаевой покорила Дениса Клявера
Обновлено в 12:52
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Происшествия
Суд снял с блогера Соколовского судимость за экстремизм
В июне 2017 года Соколовский получил три с половиной года условно по статьям «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (ч. 1 и 2 ст. 148, ч. 1 ст. 282, ст. 138.1 УК РФ).
Обновлено в 13:59
Кино
Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть шоу
Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов», рассказала, что родители запрещают ей смотреть это шоу.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20