Савченко предложила себя на пост министра обороны УкраиныИзвестия 13:16

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко считает, что может быть полезна новоизбранному президенту страны Владимиру Зеленскому в качестве министра обороны или главы МИДа. Об этом во вторник, 7 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Савченко предложила себя на пост министра обороны Украины

Авто Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.

Хоккей Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.

Происшествия В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.

Общество Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.

Общество Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.

Общество Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.

Общество Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.

Происшествия Noize MC осудил избиение посетителей рэп-фестиваля в «Лужниках» бойцами Росгвардии Рэпер Noize MC призвал пострадавших от насилия со стороны полицейских и Росгвардии на фестивале Hip-Hop Mayday в Москве обратиться в «Правозащиту Открытки», чтобы получить юридическую помощь.

Происшествия Все захваченные заложники в магазине под Тулузой освобождены Захвативший заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой 17-летний молодой человек отпустил всех заложников.

Здоровье Названа главная причина преждевременной смертности Стала известна главная причина преждевременной смертности среди населения всего мира.

Футбол Ливерпуль — Барселона 4:0 (2-й тайм) Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".

Политика Юнкер назвал отвратительным сравнение Туска с Гитлером и Сталиным Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал «абсолютно неприемлемым» сравнение главы Европейского совета Дональда Туска с Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным, передает агентство ANSA.

Экономика Российский фонд подал иск против Литвы на миллиард рублей Фонд сообщил, что подал иск в Международный арбитражный суд (ICC, Париж) о возмещении убытков за "незаконную экспроприацию" правительством Литвы банка Snoras в 2011 г. Уведомление об арбитражном разбирательстве направлено президенту Литвы Дале Грибаускайте, премьер-министру Саулюсу Сквернялису, министерствам юстиции, иностранных дел, финансов и Банку Литвы.

Происшествия Суд вынесет приговор Кокорину и Мамаеву 8 мая Пресненский районный суд вынесет приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 8 мая, передает корреспондент RNS из зала суда.

Армия и оружие Вертолет с электродвигателем разрабатывают для российских военных Концепцию ударного вертолета с гибридной силовой установкой российские инженеры начали разрабатывать для военных.

Армия и оружие Пентагон обвинил Иран в подготовке атаки на военных США на Ближнем Востоке Как отмечается в документе, СЕНТКОМ запросило отправку на Ближний Восток дополнительных сил после получения "явных свидетельств" того, что Иран и его "марионеточные силы" якобы начали подготовку к возможной атаке на военнослужащих США в регионе.

Шоу-бизнес Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.

Футбол СМИ: Неймар и Дракслер устроили перепалку, их разнимали тренер и спортивный директор ПСЖ Отмечается, что для предотвращения возможной драки в конфликт вмешались главный тренер ПСЖ Томас Тухель и спортивный директор клуба Антеро Энрике, которые разняли игроков.

Здоровье Бесплатную терапию начнут получать больше ВИЧ-инфицированных Антиретровирусную терапию бесплатно получают лишь те пациенты, у кого сильно нарушена работа иммунной системы и велик риск возникновения СПИДа.

Общество Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.

Происшествия Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».

Происшествия Суд снял с блогера Соколовского судимость за экстремизм В июне 2017 года Соколовский получил три с половиной года условно по статьям «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (ч. 1 и 2 ст. 148, ч. 1 ст. 282, ст. 138.1 УК РФ).

Кино Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть шоу Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов», рассказала, что родители запрещают ей смотреть это шоу.