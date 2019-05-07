Политика

Савченко предложила себя на пост министра обороны УкраиныИзвестия 13:16

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко считает, что может быть полезна новоизбранному президенту страны Владимиру Зеленскому в качестве министра обороны или главы МИДа. Об этом во вторник, 7 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина».
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Савченко заявила о готовности возглавить Минобороны или МИД Украины

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Савченко заявила о готовности стать министром обороны Украины

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Надежда Савченко предложила свою кандидатуру на пост министра обороны Украины

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Савченко предложила себя на пост главы Минобороны или МИД Украины

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Савченко захотела стать министром обороны

News.ru13:04

Савченко: при новом президенте я могла бы возглавить Минобороны

Московский Комсомолец16:22
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Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами

Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
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Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода

Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Происшествия

В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт

Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.
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Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
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Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Общество

Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом

В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
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Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Noize MC осудил избиение посетителей рэп-фестиваля в «Лужниках» бойцами Росгвардии

Рэпер Noize MC призвал пострадавших от насилия со стороны полицейских и Росгвардии на фестивале Hip-Hop Mayday в Москве обратиться в «Правозащиту Открытки», чтобы получить юридическую помощь.
Обновлено в 15:10
Происшествия

Все захваченные заложники в магазине под Тулузой освобождены

Захвативший заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой 17-летний молодой человек отпустил всех заложников.
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Трагедия Sukhoi Superjet 100 свелась к трем версиям

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«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье

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Названа главная причина преждевременной смертности

Стала известна главная причина преждевременной смертности среди населения всего мира.
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Ливерпуль — Барселона 4:0 (2-й тайм)

Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
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Политика

Юнкер назвал отвратительным сравнение Туска с Гитлером и Сталиным

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал «абсолютно неприемлемым» сравнение главы Европейского совета Дональда Туска с Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным, передает агентство ANSA.
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Российский фонд подал иск против Литвы на миллиард рублей

Фонд сообщил, что подал иск в Международный арбитражный суд (ICC, Париж) о возмещении убытков за "незаконную экспроприацию" правительством Литвы банка Snoras в 2011 г. Уведомление об арбитражном разбирательстве направлено президенту Литвы Дале Грибаускайте, премьер-министру Саулюсу Сквернялису, министерствам юстиции, иностранных дел, финансов и Банку Литвы.
Обновлено в 15:13
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Суд вынесет приговор Кокорину и Мамаеву 8 мая

Пресненский районный суд вынесет приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 8 мая, передает корреспондент RNS из зала суда.
Обновлено вчера в 15:16
Армия и оружие

Вертолет с электродвигателем разрабатывают для российских военных

Концепцию ударного вертолета с гибридной силовой установкой российские инженеры начали разрабатывать для военных.
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Армия и оружие

Пентагон обвинил Иран в подготовке атаки на военных США на Ближнем Востоке

Как отмечается в документе, СЕНТКОМ запросило отправку на Ближний Восток дополнительных сил после получения "явных свидетельств" того, что Иран и его "марионеточные силы" якобы начали подготовку к возможной атаке на военнослужащих США в регионе.
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СМИ: Неймар и Дракслер устроили перепалку, их разнимали тренер и спортивный директор ПСЖ

Отмечается, что для предотвращения возможной драки в конфликт вмешались главный тренер ПСЖ Томас Тухель и спортивный директор клуба Антеро Энрике, которые разняли игроков.
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Бесплатную терапию начнут получать больше ВИЧ-инфицированных

Антиретровирусную терапию бесплатно получают лишь те пациенты, у кого сильно нарушена работа иммунной системы и велик риск возникновения СПИДа.
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Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
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Суд снял с блогера Соколовского судимость за экстремизм

В июне 2017 года Соколовский получил три с половиной года условно по статьям «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (ч. 1 и 2 ст. 148, ч. 1 ст. 282, ст. 138.1 УК РФ).
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В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
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В Шереметьево прокомментировали глумливое видео с горящим Superjet

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Надежда Викторовна Савченко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 года. Герой Украины. Председатель политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».
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