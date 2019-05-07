Политика
Савченко предложила себя на пост главы Минобороны или МИД УкраиныРИА Новости 13:33
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, считает, что при новом президенте она могла бы возглавить военное ведомство или МИД.
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Общество
Электронная сертификация молока и кефира начнется с ноября
Молоко в потребительской упаковке, йогурты, кефир и некоторые виды сыров войдут в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября 2019 года, часть молочной продукции войдет в систему с 1 июля.
Обновлено в 13:31
Политика
На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне
Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Шереметьево объяснили причину возвращения SSJ 100 в аэропорт
Самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» вернулся в Шереметьево после вылета, потому что у лайнера отказали радиосвязь и автоматическое управление, заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 13:53
Общество
Прокуратура Пензы запретила ношение хиджабов в школах
Обновлено в 02:33
Театры
В Кемерове поставили этнический балет о коренном народе Кузбасса
Премьера этнического балета "Шория" о культуре шорцев - коренном малочисленном народе Кузбасса - состоялась во вторник на сцене областной филармонии в Кемерове.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Телеведущая Тамилла Абдулаева погибла в ДТП
В Дагестане в результате ДТП погибла журналист и телеведущая Тамилла Абдулаева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава по региону.
Обновлено в 09:31
Футбол
Годин заплакал после объявления об уходе из «Атлетико»
Обновлено в 07:44
Происшествия
СКР объяснил, как загрязненная нефть попала в трубопровод «Дружба»
Следственный комитет России (СКР) объяснил, как загрязненная нефть попала в трубопровод «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию).
Обновлено в 09:32
Космос
Ближайшая экзопланета оказалась не транзитной
Космический инфракрасный телескоп «Спитцер» не смог обнаружить прохождений экзопланеты по диску ближайшей к нам звезды помимо Солнца — Проксимы Центавра.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100
Источник привел данные "черных ящиков" и пояснил, что самолет попал в грозовой фронт, что привело к скачку напряжения и последующему отказу некоторых систем.
Обновлено в 11:43
Хоккей
Панарин и Бобровский рассказали о своем будущем в «Коламбусе»
Российские хоккеисты клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин и Сергей Бобровский прокомментировали вылет команды из Кубка Стэнли от «Бостон Брюинс», а также возможность смены команды в следующем сезоне.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу
Один из приглашенных гостей сообщил, что свадебная церемония «Потапа и Насти» назначена на 23 мая в Киеве, после чего молодожены отправятся в медовый месяц.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол
Футболиста «Зенита» Ракицкого снова не вызвали в сборную Украины
Тренерский штаб сборной Украины огласил список легионеров, вызванных на матчи отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В «Матросской тишине» нашли наркотики в конфетах для заключенного
Сотрудники московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) пресекли передачу заключенному наркотиков, спрятанных в продуктовой посылке под видом конфет, сообщил представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Финансы
ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка
Годом ранее убыток ЦБ составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток регулятора за последние 20 лет.
Обновлено в 13:10
Политика
Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией
Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено в 14:51
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева планирует эксгумировать тело Ирины Цывиной
Знакомые задаются вопросом, не носила ли смерть звезды сериалов насильственный характер. Татьяна Васильева начала собственное расследование.
Обновлено в 00:00
Политика
Юнкер назвал отвратительным сравнение Туска с Гитлером и Сталиным
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал «абсолютно неприемлемым» сравнение главы Европейского совета Дональда Туска с Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным, передает агентство ANSA.
Обновлено в 09:12
Общество
В Британии нашли самую сексуальную женщину-сантехника
Вне работы Карли любит яркий маникюр и макияж. Самая сексуальная женщина-сантехник по версии Daily Mail замужем, воспитывает сына.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Торговцы оружием из Евросоюза получили реальные сроки в Петербурге
В Петербурге осудили нелегальных торговцев оружием. В банде состояло семь человек, двое получили приговоры в октябре 2017 года.
Обновлено в 10:04
Политика
Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом".
Обновлено в 12:55
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Авто
Porsche оштрафовали на 535 млн евро из-за дизельного скандала
Прокуратура германского Штутгарта оштрафовала автоконцерн Porsche на 535 млн евро в связи с т.н. «дизельным скандалом».
Обновлено в 08:15
Кино
Disney назвала даты выпуска новых «Звёздных войн»
Эпизоды новой трилогии киносаги «Звёздные войны» выйдут в 2022, 2024 и 2026 годах.
Обновлено в 14:43
Футбол
Еременко стал лучшим игроком «Ростова» в апреле
Обновлено в 09:34