Политика

Савченко предложила себя на пост главы Минобороны или МИД УкраиныРИА Новости 13:33

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, считает, что при новом президенте она могла бы возглавить военное ведомство или МИД.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Савченко выбрала себе должность министра у Зеленского

Газета.Ru14:22

Надежда Савченко предложила свою кандидатуру на пост министра обороны Украины

Говорит Москва13:26

Савченко предложила себя на пост министра обороны Украины

Известия13:16

Савченко заявила, что хочет возглавить Минобороны или МИД Украины

Московский Комсомолец13:07

Савченко захотела возглавить Вооружённые силы Украины

Царьград13:04

Савченко захотела стать министром обороны

News.ru13:04

Савченко предложила себя на пост главы Минобороны или МИД Украины

РИА Новости13:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:14, Ашберн
Общество

Электронная сертификация молока и кефира начнется с ноября

Молоко в потребительской упаковке, йогурты, кефир и некоторые виды сыров войдут в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября 2019 года, часть молочной продукции войдет в систему с 1 июля.
Обновлено в 13:31
Политика

На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне

Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В Шереметьево объяснили причину возвращения SSJ 100 в аэропорт

Самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» вернулся в Шереметьево после вылета, потому что у лайнера отказали радиосвязь и автоматическое управление, заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 13:53
Общество

Прокуратура Пензы запретила ношение хиджабов в школах

Обновлено в 02:33
Театры

В Кемерове поставили этнический балет о коренном народе Кузбасса

Премьера этнического балета "Шория" о культуре шорцев - коренном малочисленном народе Кузбасса - состоялась во вторник на сцене областной филармонии в Кемерове.
Обновлено в 14:06
Происшествия

Телеведущая Тамилла Абдулаева погибла в ДТП

В Дагестане в результате ДТП погибла журналист и телеведущая Тамилла Абдулаева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава по региону.
Обновлено в 09:31
Футбол

Годин заплакал после объявления об уходе из «Атлетико»

Обновлено в 07:44
Происшествия

СКР объяснил, как загрязненная нефть попала в трубопровод «Дружба»

Следственный комитет России (СКР) объяснил, как загрязненная нефть попала в трубопровод «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию).
Обновлено в 09:32
Космос

Ближайшая экзопланета оказалась не транзитной

Космический инфракрасный телескоп «Спитцер» не смог обнаружить прохождений экзопланеты по диску ближайшей к нам звезды помимо Солнца — Проксимы Центавра.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

Источник привел данные "черных ящиков" и пояснил, что самолет попал в грозовой фронт, что привело к скачку напряжения и последующему отказу некоторых систем.
Обновлено в 11:43
Хоккей

Панарин и Бобровский рассказали о своем будущем в «Коламбусе»

Российские хоккеисты клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин и Сергей Бобровский прокомментировали вылет команды из Кубка Стэнли от «Бостон Брюинс», а также возможность смены команды в следующем сезоне.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу

Один из приглашенных гостей сообщил, что свадебная церемония «Потапа и Насти» назначена на 23 мая в Киеве, после чего молодожены отправятся в медовый месяц.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол

Футболиста «Зенита» Ракицкого снова не вызвали в сборную Украины

Тренерский штаб сборной Украины огласил список легионеров, вызванных на матчи отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 09:24
Происшествия

В «Матросской тишине» нашли наркотики в конфетах для заключенного

Сотрудники московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) пресекли передачу заключенному наркотиков, спрятанных в продуктовой посылке под видом конфет, сообщил представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.
Обновлено в 11:52
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Финансы

ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка

Годом ранее убыток ЦБ составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток регулятора за последние 20 лет.
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес

Артур Смольянинов рассказал о неизлечимом недуге близкого человека

Обновлено в 03:13
Политика

Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией

Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено в 14:51
Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева планирует эксгумировать тело Ирины Цывиной

Знакомые задаются вопросом, не носила ли смерть звезды сериалов насильственный характер. Татьяна Васильева начала собственное расследование.
Обновлено в 00:00
Политика

Юнкер назвал отвратительным сравнение Туска с Гитлером и Сталиным

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал «абсолютно неприемлемым» сравнение главы Европейского совета Дональда Туска с Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным, передает агентство ANSA.
Обновлено в 09:12
Общество

В Британии нашли самую сексуальную женщину-сантехника

Вне работы Карли любит яркий маникюр и макияж. Самая сексуальная женщина-сантехник по версии Daily Mail замужем, воспитывает сына.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Минтранс предложил наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100

Обновлено в 10:23
Происшествия

Торговцы оружием из Евросоюза получили реальные сроки в Петербурге

В Петербурге осудили нелегальных торговцев оружием. В банде состояло семь человек, двое получили приговоры в октябре 2017 года.
Обновлено в 10:04
Политика

Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом".
Обновлено в 12:55
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Авто

Porsche оштрафовали на 535 млн евро из-за дизельного скандала

Прокуратура германского Штутгарта оштрафовала автоконцерн Porsche на 535 млн евро в связи с т.н. «дизельным скандалом».
Обновлено в 08:15
Кино

Disney назвала даты выпуска новых «Звёздных войн»

Эпизоды новой трилогии киносаги «Звёздные войны» выйдут в 2022, 2024 и 2026 годах.
Обновлено в 14:43
Футбол

Еременко стал лучшим игроком «Ростова» в апреле

Обновлено в 09:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Надежда Викторовна Савченко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 года. Герой Украины. Председатель политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное