Политика
Савченко вернулась на работу в Верховную радуТАСС 03:45
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее освобожденная из-под стражи, вернулась на работу в парламент и подтвердила свое намерение остаться в политике. Выступление депутата во вторник транслировал в прямом эфире канал "112 Украина".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 04:20, Ашберн
Политика
В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia".
Обновлено вчера в 10:29
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
Обновлено в 03:46
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии.
Обновлено в 03:29
Общество
Глава Челябинска отчитался за себя и за предшественника
Средняя зарплата выросла на 8,5 % и составила 41 тысяч рублей. В бюджете города в прошлом году было сэкономлено около 212 млн рублей.
Обновлено в 02:57
Гаджеты
Nokia 9 PureView разблокируется даже жвачками
Новый смартфон Nokia 9 PureView можно разблокировать с помощью любых средств, в том числе жвачек.
Обновлено вчера в 13:41
Общество
Составлен рейтинг регионов России по приросту и убыли населения
Лидерами рейтинга «РИА Новостей» по приросту населения стали Севастополь, Ингушетия и Чечня с результатами 6,46%, 5,2%, 4,5% за три года соответственно.
Обновлено вчера в 03:29
Политика
США запретят восьми странам покупать иранскую нефть
В ноябре прошлого года США согласились на 180 дней вывести восемь стран и территорий из-под санкций против Ирана, чтобы не допустить роста стоимости нефти.
Обновлено 21 апреля в 23:58
Политика
Уже поругались: во Владивосток прилетел самолёт со спецслужбами КНДР
В Приморье готовятся к встрече лидеров двух государств. В международном аэропорту Владивостока приземлился самолёт из КНДР.
Обновлено в 01:47
Политика
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В Сети появилось видео падения мотогонщика с 15-метровой скалы
Британский мотогонщик Эдриан Оуэн во время заезда упал с 15-метровой скалы и выжил.
Обновлено вчера в 18:37
Политика
Немецкий министр хочет привлечь Россию к «защите мировых благ»
Министр экономического развития ФРГ приедет в Москву, чтобы привлечь РФ в качестве партнера в различных сферах международного сотрудничества Министр экономического развития Германии Герхард Мюллер считает, что Россия играет одну из главных ролей в вопросе "защиты мировых благ".
Обновлено вчера в 20:52
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено вчера в 06:34
Политика
Судья подал иск против Порошенко
Судья Окружного административного суда Киева подал иск против украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 04:00
Общество
РЖД покажет купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 03:15
Наука
Абстрактная картинка сделала человека невидимым для видеонаблюдения
Камеры видеонаблюдения смогли обмануть с помощью абстрактной картинки в руках человека.
Обновлено вчера в 18:02
Экономика
Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали фото своего годовалого сына
Принц Луи Артур Чарльз родился 23 апреля 2018 года. Малыш стоит пятым в очереди на британский престол.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
В Тульской области грузовик столкнулся с маршрутным автобусом
Два человека получили травмы в столкновении маршрутного автобуса с грузовиком в Тульской области, сообщил во вторник РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Обновлено в 03:21
Происшествия
СК допросит Ахмеда Закаева по убийству Анны Политковской
Следствие допросит Ахмеда Закаева по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, сообщила РИА Новости адвокат потерпевших Анна Ставицкая.
Обновлено в 03:35
Авто
Новый компактный кроссовер Toyota займет место между RAV4 и C-HR
В течение 3 лет японский автопроизводитель планирует представить 12 новых и обновленных моделей, среди которых окажется полноприводный компактный кроссовер.
Обновлено в 02:19
Политика
Медведчук назвал главное условие поддержки Зеленского
Выступая в эфире телеканала «Россия 24», Медведчук сказал, что пока не может объявить о поддержке Зеленского, который после подсчета 99% голосов набирает 73% во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 17:20
Шоу-бизнес
Певица МакSим разбилась в автокатастрофе
Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) стала жертвой страшного ДТП. В Сети появились первые фото покалеченной артистки.
Обновлено в 04:12
Политика
Владимир Путин сегодня приедет в Санкт-Петербург
Во вторник, 23 апреля, в Санкт-Петербург с двухдневным рабочим визитом прилетает президент России Владимир Путин.
Обновлено в 01:15
Политика
Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Глава Закарпатской области Украины Москаль подал в отставку
Председатель Закарпатской области Украины Геннадий Москаль написал заявление об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Россельхознадзор раскрыл новую схему ввоза яблок из Белоруссии
Россельхознадзор выявил новую схему незаконного ввоза в Россию белорусских яблок, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:10
Общество
В России в преддверии Пасхи не нашли высококачественных яиц
«По результатам исследования 2019 года яиц высококачественной продукции, которая соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества, обнаружено не было», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51