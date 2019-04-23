Савченко вернулась на работу в Верховную радуТАСС 03:45

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее освобожденная из-под стражи, вернулась на работу в парламент и подтвердила свое намерение остаться в политике. Выступление депутата во вторник транслировал в прямом эфире канал "112 Украина".

Савченко вернулась на работу в Верховную раду

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