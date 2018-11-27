Политика
Обвиняемую в государственной измене и терроризме депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко доставили в киевскую больницу для проведения операции, сообщила сестра подсудимой Вера Савченко на своей странице в фейсбуке.
Газета.Ru08:34
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с чего всё началось
Депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко 27 ноября оперируют в одной из киевских больниц, говорится в видеообращении сестры Веры Савченко, опубликованном в Facebook на странице депутата.Вести.Ru05:51
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