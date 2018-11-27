с чего всё началось

Обвиняемую в государственной измене и терроризме депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко доставили в киевскую больницу для проведения операции, сообщила сестра подсудимой Вера Савченко на своей странице в фейсбуке.

Савченко оперируют в одной из больниц Киева

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