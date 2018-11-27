Политика
В киевской больнице оперируют депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко. Об этом рассказала ее сестра Вера Савченко.
Российская газета06:40
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Депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко 27 ноября оперируют в одной из киевских больниц, говорится в видеообращении сестры Веры Савченко, опубликованном в Facebook на странице депутата.Вести.Ru05:51
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