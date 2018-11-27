с чего всё началось

В киевской больнице оперируют депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко. Об этом рассказала ее сестра Вера Савченко.

Савченко оперируют в одной из больниц Киева

Политика Политика Группу задержанных украинских моряков доставили в суд в Симферополе Группу задержанных за нарушение российской госграницы украинских моряков доставили в здание Киевского районного суда Симферополя, где им во вторник изберут меру пресечения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Политика Кремль анонсировал заявление Путина о конфликте в Керченском проливе Президент России Владимир Путин может в ближайшие дни выступить с заявлением о конфликте в Керченском проливе.

Политика Политика Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам Президент России Владимир Путин во время торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля наградил выдающихся граждан страны, которые добились результатов в своей деятельности.

Политика Политика Опубликован указ Порошенко о введении военного положения на Украине В украинском официальном издании "Урядовый курьер" опубликован указ президента Петра Порошенко о введении военного положения на Украине на 60 суток, сообщает УНН.

Политика Политика Песков предложил дождаться решения КС по границе с Ингушетией

Политика Политика Медведев оценил шансы Порошенко победить на выборах президента Украины Президент Украины заверил, что вводимое в стране после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе военное положение не помешает предвыборной кампании.

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Политика Политика Китай пригрозил США жёсткими мерами в случае повышения пошлин Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября президента США Дональд Трамп заявил о возможном повышении пошлин на китайские товары с 1 января 2019 года.

Политика Политика Мексика направила США ноту из-за применения оружия на границе Отмечается, что нота включает запрос к властям США о проведении полного расследования инцидента, в ходе которого США использовали нелетальное оружие в сторону Мексики.

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Политика Политика Медведев назначил Костюченко заместителем главы Росавтодора Игорь Костюченко назначен заместителем главы Федерального дорожного агентства (Росавтодора).

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные взяли пробы грунта в Алеппо после химатаки боевиков Специальный мобильный комплекс начал анализировать пробы грунта и осколков снарядов, которыми боевики обстреляли Алеппо, сообщил журналистам во вторник начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты России в Сирии генерал-майор Валерий Васильев.

Политика Политика В посольстве Украины в США предложили способ «остановить» Россию В украинском посольстве в Соединенных Штатах рассказали, как можно "остановить" Россию. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

Политика Политика Медведев призвал ЕАЭС противостоять протекционизму на мировых рынках Страны ЕАЭС должны задавать высокую планку торговому сотрудничеству и процессам интеграции, чтобы противостоять протекционизму на мировых рынках, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.