Политика

Савченко оперируют в одной из больниц Киева
Российская газета
06:40

В киевской больнице оперируют депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко. Об этом рассказала ее сестра Вера Савченко.
Российская газета06:40
с чего всё началось
Депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко 27 ноября оперируют в одной из киевских больниц, говорится в видеообращении сестры Веры Савченко, опубликованном в Facebook
 на странице депутата.
Вести.Ru05:51

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Надежда Викторовна Савченко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 года. Герой Украины. Председатель политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» с 14 апреля 2017 года.
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