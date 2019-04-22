Политика

Савченко назвала виновных в ухудшении отношений Украины и РФNews.ru вчера в 20:41

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили «безмозглые» политики. Нардеп посетовала на ухудшение отношений между странами и отметила, что «каждая страна-соседка пытается иметь влияние на своих соседей», сообщает РИА Новости.
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Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины

Известиявчера в 20:42

Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины

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В Совфеде отреагировали на слова Савченко об отношениях Киева и Москвы

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Савченко назвала виновных в ухудшении отношений с Россией

РИА Новостивчера в 19:41
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Политика

Белозерцев назвал главную проблему Пензенской области

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром заявил, что область участвует во всех национальных проектах.
Обновлено в 08:11
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Путин не смотрел дебаты Зеленского и Порошенко

Президент РФ Владимир Путин в минувшую пятницу, 19 апреля, не смотрел в прямом эфире дебаты кандидатов на пост президента Украины - Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Новый взрыв произошел на Шри-Ланке

Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.
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Политика

Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях

Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Энергетика

Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
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Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись

Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
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Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

Обновлено в 09:13
Общество

Быков рассказал о своем самочувствии впервые после госпитализации

Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес

Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой

Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.
Обновлено в 06:37
Общество

Россияне сносят теплицы на дачах из-за нового налога

Огородников вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить налоги.
Обновлено в 04:45
ЖКХ

Стал известен график отключения горячей воды в Москве

Более точные даты и сроки отключения горячей воды жители столицы могут узнать с помощью специального информационного сервиса, который есть на портале компании.
Обновлено в 10:00
Футбол

Эксклюзивное интервью Квинси Промеса в программе «Тотальный футбол»

«Матчу» удалось записать с Промесом эксклюзивное интервью: Куинси расскажет, как он осваивается в Испании, скучает ли по московскому «Спартаку», помнит ли старых друзей, кто из российских рэперов «поселился» в плеере футболиста, и собирается ли нападающий когда-нибудь вернуться в Россию.
Обновлено в 09:42
Политика

Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»

Обновлено в 06:35
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Единоборства

Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда

Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
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Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
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Фильм «Миллиард» возглавил российский прокат

Фильм Романа Прыгунова "Миллиард" возглавил российский прокат. За минувшие выходные он собрал 175,8 млн рублей.
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В России выявили убыль населения в 60 регионах

По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
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Установлена повышающая эффективность тренировок доза кофеина

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ЦИК Украины обработал 95,06% протоколов. Зеленский уверенно лидирует

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Политика

Путин проведет заседание попечительского совета РГО в Петербурге

Обновлено в 08:09
Хоккей

Воронин покинет «Спартак» по окончании сезона

Нападающий "Спартака" Артем Воронин покинет команду по окончании сезона в связи с истечением контракта.
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В Раде анонсировали рассмотрение закона об импичменте

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий анонсировал рассмотрение закона об импичменте президента.
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Суд разрешил врачу «Зенита» осмотреть Кокорина в СИЗО

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В Нижегородской области загорелись 17 дачных домов

Семнадцать дачных домов загорелись в двух садовых товариществах в Кстовском районе Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
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СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной

Следственный комитет России устанавливает личность мужчины, совершившего нападение на фигуранта уголовного дела, которое расследовала следователь Евгения Шишкина, убитая в октябре 2018 года в Подмосковье.
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Смартфоны Meizu подешевели на треть

Компания Meizu объявила о радикальном снижении цен на ее смартфоны и аксессуары. Теперь все это предлагается с 30-процентной скидкой.
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Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках

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Надежда Викторовна Савченко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 года. Герой Украины. Председатель политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».
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