Политика
Савченко назвала виновных в ухудшении отношений Украины и РФNews.ru вчера в 20:41
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили «безмозглые» политики. Нардеп посетовала на ухудшение отношений между странами и отметила, что «каждая страна-соседка пытается иметь влияние на своих соседей», сообщает РИА Новости.
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Политика
Белозерцев назвал главную проблему Пензенской области
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром заявил, что область участвует во всех национальных проектах.
Обновлено в 08:11
Политика
Путин не смотрел дебаты Зеленского и Порошенко
Президент РФ Владимир Путин в минувшую пятницу, 19 апреля, не смотрел в прямом эфире дебаты кандидатов на пост президента Украины - Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.
Обновлено в 06:49
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Энергетика
Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись
Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой
Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.
Обновлено в 06:37
Общество
Россияне сносят теплицы на дачах из-за нового налога
Огородников вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить налоги.
Обновлено в 04:45
ЖКХ
Стал известен график отключения горячей воды в Москве
Более точные даты и сроки отключения горячей воды жители столицы могут узнать с помощью специального информационного сервиса, который есть на портале компании.
Обновлено в 10:00
Футбол
Эксклюзивное интервью Квинси Промеса в программе «Тотальный футбол»
«Матчу» удалось записать с Промесом эксклюзивное интервью: Куинси расскажет, как он осваивается в Испании, скучает ли по московскому «Спартаку», помнит ли старых друзей, кто из российских рэперов «поселился» в плеере футболиста, и собирается ли нападающий когда-нибудь вернуться в Россию.
Обновлено в 09:42
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Единоборства
Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда
Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:09
Кино
Фильм «Миллиард» возглавил российский прокат
Фильм Романа Прыгунова "Миллиард" возглавил российский прокат. За минувшие выходные он собрал 175,8 млн рублей.
Обновлено в 05:22
Общество
В России выявили убыль населения в 60 регионах
По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Наука
Установлена повышающая эффективность тренировок доза кофеина
Обновлено в 04:50
Хоккей
Воронин покинет «Спартак» по окончании сезона
Нападающий "Спартака" Артем Воронин покинет команду по окончании сезона в связи с истечением контракта.
Обновлено в 10:05
Политика
В Раде анонсировали рассмотрение закона об импичменте
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий анонсировал рассмотрение закона об импичменте президента.
Обновлено в 07:09
Футбол
Суд разрешил врачу «Зенита» осмотреть Кокорина в СИЗО
Обновлено в 09:55
Происшествия
В Нижегородской области загорелись 17 дачных домов
Семнадцать дачных домов загорелись в двух садовых товариществах в Кстовском районе Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:40
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Происшествия
СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной
Следственный комитет России устанавливает личность мужчины, совершившего нападение на фигуранта уголовного дела, которое расследовала следователь Евгения Шишкина, убитая в октябре 2018 года в Подмосковье.
Обновлено в 08:51
Гаджеты
Смартфоны Meizu подешевели на треть
Компания Meizu объявила о радикальном снижении цен на ее смартфоны и аксессуары. Теперь все это предлагается с 30-процентной скидкой.
Обновлено в 04:37
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках
Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.
Обновлено в 04:02