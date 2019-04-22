Савченко назвала виновных в ухудшении отношений Украины и РФNews.ru вчера в 20:41

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили «безмозглые» политики. Нардеп посетовала на ухудшение отношений между странами и отметила, что «каждая страна-соседка пытается иметь влияние на своих соседей», сообщает РИА Новости.

Савченко назвала виновных в ухудшении отношений Украины и РФ

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