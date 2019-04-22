Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и УкраиныРИА Новости 19:41

Это правильно относительно своих национальных интересов. Это делает Америка, это делает Россия. Что я хотела пояснить, что безмозглые политики, жадные к власти, абсолютно не думая про народ и про ситуацию в мире и обществе, начали расшатывать.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.

Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины

Политика ЦИК Украины обработал более половины протоколов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набрал во втором туре выборов 73,04%, у Петра Порошенко — 24,61%, сообщает ЦИК республики после обработки 52,03% электронных протоколов.

Происшествия В Колумбии жертвами оползня стали 19 человек Сход оползня в департаменте Каука в Колумбии стал причиной гибели 19 человек.

Общество Российских дачников штрафуют за теплицы Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Музыка Дочь Алсу оправдалась за исполнение песни Юлии Началовой Напомним, известная певица и уроженка Воронежа Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за остановки сердца в результате сепсиса.

Происшествия Жительница Кузбасса поела суши и впала в кому В Белове женщина попала в больницу после того, как поела суши в одном из городских кафе.

Гаджеты Составлен рейтинг лучших смартфонов Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.

Происшествия В лесах регионов России огнем охвачено свыше 21,3 тыс. га территорий Лесные пожары бушуют в семи регионах России на более чем 21,3 тыс. га, почти вся площадь возгораний приходится на Забайкальский край.

Происшествия Самолет Kuwait Airways при посадке в Бейруте столкнулся с массой льда Принадлежащий авиакомпаниии Kuwait Airways самолет получил повреждения при посадке в аэропорту Бейрута.

Энергетика «Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.

Происшествия В Японском море спасли экипаж «затонувшей» подлодки Спасательное судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" оказало помощь экипажу "аварийной" дизельной субмарины, затонувшей на глубине 70 метров.

Общество Саратовские учителя пожаловались на принуждение к участию в майских демонстрациях В Саратове учителя городских школ пожаловались на принуждение к участию в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк» 9 мая.

Происшествия Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.

Армия и оружие Сирийские суточные проплыли мимо моряков Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.

Политика Парубий призвал сторонников Порошенко не поддаваться панике Спикер Верховной рады Андрей Парубий на фоне победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины призвал не паниковать.

Наука Обнаружена крупнейшая мастерская статуэток майя Археологи, работающие в Гватемале, обнаружили крупнейшую известную мастерскую статуэток майя в мире.

Политика Источник: Осипов выбрал отставного офицера министром природных ресурсов Забайкалья Как заявил третий собеседник, отставной офицер раньше служил в органах госбезопасности в Москве и имеет генеральское звание.

Политика Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.

Спорт Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.