Политика

Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и УкраиныРИА Новости 19:41

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.
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Надежда Савченко
Это правильно относительно своих национальных интересов. Это делает Америка, это делает Россия. Что я хотела пояснить, что безмозглые политики, жадные к власти, абсолютно не думая про народ и про ситуацию в мире и обществе, начали расшатывать.
— Надежда Савченко, украинский политикiReactor 20:17

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