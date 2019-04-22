Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и УкраиныРИА Новости вчера в 19:41

Это правильно относительно своих национальных интересов. Это делает Америка, это делает Россия. Что я хотела пояснить, что безмозглые политики, жадные к власти, абсолютно не думая про народ и про ситуацию в мире и обществе, начали расшатывать.

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Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины

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