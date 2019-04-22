Политика
Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и УкраиныИзвестия 20:42
Депутат Верховной рады Надежда Савченко обвинила в ухудшении отношений Украины с Россией «безмозглых политиков». По ее словам, теперь на урегулирование двусторонних проблем уйдет немало времени.
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Это правильно относительно своих национальных интересов. Это делает Америка, это делает Россия. Что я хотела пояснить, что безмозглые политики, жадные к власти, абсолютно не думая про народ и про ситуацию в мире и обществе, начали расшатывать.
— Надежда Савченко, украинский политикiReactor 20:17
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