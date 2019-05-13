Политика
Савченко и Парубий устроили перепалку в РадеНТВ 11:34
Депутаты Надежда Савченко и Виталий Куприй устроили перепалку со спикером Рады Андреем Парубием во время согласительного совета. Поводом для конфликта стал вопрос об инаугурации Владимира Зеленского.
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Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу Ассанжа
Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве.
Обновлено в 06:50
Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено в 09:29
Политика
Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Общество
Работодатели смогут откупиться от трудоустройства инвалидов
«Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида»,— рассказали в министерстве.
Обновлено в 09:43
Общество
Умер один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич
Создатель первой в России спутниковой геодезической аппаратуры, один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич умер в понедельник.
Обновлено в 15:22
Футбол
«Манчестер Сити» могут отстранить от участия в Лиге чемпионов
Следственная группа УЕФА ведет расследование в отношении финансовой деятельности «Манчестер Сити», действующего чемпиона Англии.
Обновлено в 14:50
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Являлся главным редактором радиостанции "Говорит Москва" с момента ее создания в 2014 году.
Обновлено в 15:25
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Музыка
Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»
Российская делегация во главе с Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым прошла по оранжевой дорожке музыкального конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
МЧС: В Тольятти башенный кран может упасть на многоквартирный дом
По предварительной информации, в результате порывов ветра башенный кран съехал одним колесом с рельсы, угол наклона от оси составляет до 15 градусов.
Обновлено в 16:05
Политика
Минтруд назвал условие для выплаты российской пенсии жителям Донбасса
В Министерстве труда и социальной защиты назвали условие, необходимое для выплаты пенсий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые имеют российские паспорта.
Обновлено в 03:50
Кино
Опубликован список навсегда утраченных отечественных фильмов
Научные сотрудники Госфильмофонда составили список из кинокартин отечественного производства, которые зритель уже никогда не увидит, поскольку они безвозвратно утрачены.
Обновлено в 16:01
Здоровье
Нижегородское правительство готовит программу капремонта больниц
Разработка региональной программы капитального ремонта медицинских учреждений завершается в Нижегородской области.
Обновлено в 08:57
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Авто
Volkswagen готовит новый бюджетный кроссовер T-Sport на базе Polo
Как сообщает индийское издание Autocar, новый бюджетный кроссовер станет глобальной моделью, а в его основу ляжет платформа MQB A0, на которой основывается новое поколение Polo.
Обновлено в 02:00
Общество
В России могут усложнить процедуру развода
В России предлагают усложнить бракоразводный процесс.
Обновлено в 04:39
Политика
В фундаменте АЭС «Аккую» обнаружили трещины
Обновлено в 12:00
Происшествия
В самолет Меркель в немецком аэропорту врезался автомобиль
В понедельник в аэропорту немецкого города Дортмунд автомобиль врезался в самолет Bombardier Global 5000, на котором канцлер Германии прилетела в этот город, сообщило Deutsche Welle со ссылкой на представителя ВВС страны.
Обновлено в 14:38
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии
Главы государств обсудили ситуацию в Сирии, в частности участившиеся нарушения режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации в Арабской Республике.
Обновлено в 17:05
Экономика
Госинвестиции развивающихся стран снизились до исторического минимума
Общие расходы стран на образование, здравоохранение, инфраструктуру за вычетом амортизации существующих основных фондов сократились до рекордно низких 0,9% ВВП (еще в 1997 г. на долю таких инвестиций приходилось 3,3% ВВП развивающихся стран).
Обновлено в 16:33
Политика
Трамп: для США «имеет смысл поладить с Россией»
Вашингтону стоит наладить отношения с Москвой, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, какое послание несет визит в Россию главы Госдепа Майка Помпео.
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Музыка
Николай Басков снял 20-минутный клип на песню «Караоке»
Популярный артист выпустил новый клип.
Обновлено в 05:02
Авто
Названы топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 10:02