Савченко и Парубий устроили перепалку в РадеНТВ 11:34

Депутаты Надежда Савченко и Виталий Куприй устроили перепалку со спикером Рады Андреем Парубием во время согласительного совета. Поводом для конфликта стал вопрос об инаугурации Владимира Зеленского.

Савченко и Парубий устроили перепалку в Раде

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