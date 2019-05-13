Политика

Савченко вручила спикеру Рады Парубию наручникиГазета.Ru 13:14

Как отмечается, они прервали председателя парламента Андрея Парубия, потребовав как можно скорейшего решения относительно даты инаугурации новоизбранного президента страны Владимира Зеленского. Более того, депутаты пригрозили Парубию уголовной ответственностью и положили ему на стол наручники.
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