Политика
Савченко вручила спикеру Рады Парубию наручникиГазета.Ru 13:14
Как отмечается, они прервали председателя парламента Андрея Парубия, потребовав как можно скорейшего решения относительно даты инаугурации новоизбранного президента страны Владимира Зеленского. Более того, депутаты пригрозили Парубию уголовной ответственностью и положили ему на стол наручники.
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Политика
Филарет допустил возможность раскола в ПЦУ
"Патриарх" Филарет допустил раскол в украинской церкви и заявил, что уполномочен созывать собор.
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Матч в Ростове-на-Дону между местным «Ростовом» и «Локомотивом» обслужит бригада арбитра Сергея Лапочкина.
Обновлено в 11:48
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Меркель сменила самолет после инцидента в аэропорту Дортмунда
Правительственный лайнер канцлера Германии Ангелы Меркель получил повреждения во время стоянки в аэропорту города Дортмунд (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).
Обновлено в 12:27
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В фундаменте АЭС «Аккую» обнаружили трещины
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 17:37
Футбол
СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака»
Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат».
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
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Танец босой Волочковой под барабаны на Мальдивах попал на видео
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В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
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Обновлено в 02:55
Армия и оружие
В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными из Донбасса
В киевский военный клинический госпиталь прибыл борт из Донбасса с тяжелоранеными бойцами, сообщила в социальных сетях волонтер Наталья Юсупова.
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В некоторых российских регионах закрытые исследования, проведенные в марте для администрации президента, показали высокий запрос на смену губернаторов.
Обновлено в 00:58
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Кузнецов заявил, что не переживает за отсутствие набранных очков на ЧМ
Нападающий сборной России Евгений Кузнецов поделился эмоциями после победного матча чемпионата мира с Чехией (3:0).
Обновлено в 13:29
Происшествия
Погибла олимпийская чемпионка Клара Гусева
Обновлено в 09:55
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Общество
Минтруд расширил список профессий селян для надбавки к пенсии
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект, разработанный Министерством труда, в котором предлагается расширить список профессий сельских тружеников, которым будет выплачиваться надбавка к пенсии в 25%.
Обновлено в 13:56
Происшествия
В Чечне задержали девять предполагаемых боевиков
"По предварительной информации, незаконное вооруженное формирование было создано уроженцем Чечни, 1998 года рождения, в городе Грозный в конце зимы 2019 года, в состав группы помимо организатора вошли восемь человек",- сказал собеседник агентства.
Обновлено в 13:16
Политика
Путин примет Лаврова и Помпео после их переговоров в Сочи
Президент России Владимир Путин примет в своей сочинской резиденции главу российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео 14 мая.
Обновлено в 12:50
Спорт
Элиа Вивиани лишили победы на третьем этапе «Джиро д’Италии»
Третий этап «Джиро д’Италии» (Giro d’Italia) завершился спринтерскими разборками, в которых победу одержал итальянский велогонщик Элиа Вивиани, но решением судей победа отдана Фернандо Гавирии из UAE-Team Emirates.
Обновлено в 12:19
Музыка
Шнуров объяснил возрастом прощальный тур «Ленинграда»
Сергей Шнуров объяснил, почему он решился на прощальный тур группы «Ленинград».
Обновлено в 11:45
Политика
Климкин выдвинул ультиматум Европе из-за санкций против России
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:17
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В 2015 году СВПД подписали Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия, в мае 2018 года США вышли из договора и восстановили санкции против Ирана.
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Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
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В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
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Соперница Ефимовой не поедет на ЧМ из-за пропусков допинг-проб
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Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
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Политика
Финская полиция задержала очередного перебежчика в Южной Карелии
Финские полицейские задержали подозрительного иностранца на автомобильной дороге между городом Лаппеенранта в провинции Южная Карелия и многосторонним пунктом автомобильного пропуска "Ваалимаа" на российско-финляндской границе.
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Появился тизер заключительной серии «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал тизер заключительной серии последнего сезона сериала "Игра престолов". Видео было опубликовано на YouTube.
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