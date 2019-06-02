Савченко: Украина проиграла еще один бой за ДонбассКрасная весна 03:28

с чего всё началось

Очередным «проигранным боем» Украины за Донбасс считает выдачу российских паспортов в Донбассе депутат Верховной рады Надежда Савченко, об этом она заявила 1 июня в ходе телепередачи на канале NewsOne.

Савченко: Украина проиграла еще один бой за Донбасс

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