Футбол
«Саутгемптон» выкупил Ингса у «Ливерпуля»Soccer.ru вчера в 15:34
"Саутгемптон" выкупил у "Ливерпуля" нападающего Дэнни Ингса. С 26-летним футболистом подписан контракт до 2022 года.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
Политика
Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний
Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя
В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Спорт
Екатеринбург примет летнюю Универсиаду — 2023
Обновлено в 04:47
Общество
ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы
Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.
Обновлено в 04:44
Транспорт
Чайка: места установки камер на дорогах говорят о желании заработать
Существующая система видеофиксации нарушений на дороге является несовершенной, но органы власти не принимают мер по ее улучшению, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.
Обновлено в 04:46
Авто
Назван средний возраст автомобилей с пробегом в федеральных округах
Немного старше оказались подержанные машины на самом крупном по объему вторичном рынке – в Центральном ФО, где их средний возраст составил 10,5 года.
Обновлено вчера в 03:04
Происшествия
Произошел взрыв на детской площадке в Днепропетровской области Украины
По сообщениям РИА Новости, шестеро подростков получили ранения после взрыва предмета неустановленного назначения на игровой площадке в Днепропетровской области Украины.
Обновлено вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено в 04:53
Общество
Власти Иркутской области оказались не в курсе приближения паводка
Губернатор пострадавшей от наводнения Иркутской области Сергей Левченко обвинил оперативные службы в том, что те не проинформировали власти региона о повышении уровня воды, сообщает во вторник, 2 июля, ТАСС.
Обновлено в 04:34
Общество
Павел Глоба рассказал об опасных днях июля
Российский астролог Павел Глоба сообщил о том, каких трудностей нужно остерегаться представителям всех знаков зодиака в течение июля и как с ними справиться.
Обновлено в 04:02
Единоборства
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся бывший цех «Уралмашзавода»
Обновлено в 05:25
Футбол
УЕФА отреагировал на идею расширения РПЛ за счёт иностранных клубов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал инициативу расширить российскую премьер-лигу (РПЛ) за счёт участия иностранных футбольных клубов.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Оренбуржье тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка
В Бузулуке амурская тигрица из зоопарка ранила молодого человека, пытавшегося украсть тигренка.
Обновлено в 04:25
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 04:47
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро
Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Обновлено в 00:05
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Космос
Ученые раскрыли правду об «инопланетном зонде» Оумуамуа
Американские исследователи смогли определить природу происхождения межзвездного тела Оумуамуа, которого некоторые ученые считали «зондом пришельцев».
Обновлено в 05:16
Гаджеты
Камерофоны Xiaomi CC9 и CC9e окажутся дешевле, чем ожидалось
Судя по данным, которые опубликовал инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma), Xiaomi CC9 может оказаться гораздо дешевле, чем ожидалось.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Трамп заявил, что выведет войска из Афганистана, но оставит разведку
Американский лидер отметил, что военнослужащие США пребывают слишком долго в Афганистане.
Обновлено вчера в 22:10
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Общество
Роскачество проверило, полезен ли мультизерновой хлеб
Повышенное содержание соли не позволяет назвать мультизерновой хлеб полезным продуктом, однако ему стоит отдать предпочтение перед обычным хлебом.
Обновлено в 02:59
Политика
Торгпред США предложил новые пошлины на товары из ЕС
Торговое представительство США предложило ввести новые пошлины на продукцию из Евросоюза на четыре миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 21:46
Шоу-бизнес
Сати Казанова огорчила фанатов и мужа огромными губами
Только 5% участников опроса заявили, что Казановой идут пухлые губы.
Обновлено в 05:46
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей в России
Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37