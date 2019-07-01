"Саутгемптон" выкупил у "Ливерпуля" нападающего Дэнни Ингса. С 26-летним футболистом подписан контракт до 2022 года.

Общество Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.

Транспорт Причиной отмены рейсов в Чехию стали условия пролета над Сибирью Причиной ограничений на полеты в Чехию для российских авиакомпаний стало недовольство чешской стороны условиями транссибирских маршрутов, сообщил РБК источник в правительстве.

Армия и оружие Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Путешествия Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым Туристический поток в Крым за первые 6 месяцев 2019 года превысил 2,2 миллиона человек – на 11% больше уровня прошлого года, из них более 200 тысяч туристов приехали из Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Шоу-бизнес Николай Басков тяжело переживает смерть отца В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.

Авто Названы 10 самых доступных автомобилей в России Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).

Политика Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.

Происшествия Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.

Происшествия Суд вынес приговор члену банды убийц с трассы М4 «Дон» Участнику банды убийц с трассы М4 "Дон" Хазратхону Додохонову вынесли обвинительный приговор за попытку побега из здания Мособлсуда летом 2017 года.

Энергетика Вновь повысились цены на бензин в Волгограде Стоимость марки бензина АИ-98 и дизельного топлива поднялась меньше всего – на 0,1% до сумм в 51,03 рубля и 45,22 рубля за литр, -уточнили корреспонденту «Блокнот Волгограда» в Волгоградстат.

Экономика В Грузии подсчитали убытки от снижения турпотока из России Ущерб экономики Грузии от введенного временного запрета на полеты из России и снижения турпотока может достичь 2,5 млрд лари.

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Политика Порошенко заявил о ползущем с Донбасса «пророссийском реванше» Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на предложение главы офиса президента Украины Андрея Богдана предоставить русскому языку статус регионального в Донбассе.

Общество В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.

Экономика Программу субсидирования кредитов для легкой промышленности продлили Правительство продлевает до конца 2019 года поддержку российской легкой промышленности, предусматривающую компенсацию расходов на выплаты процентов по кредитам.

Общество Эксперимент по маркировке молочной продукции начнется в РФ с 15 июля Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Общество Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.

Общество В Генпрокуратуре назвали деятельность ГИБДД далекой от совершенства "К сожалению, существенному улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения препятствует далекая от совершенства деятельность уполномоченных контролирующих органов", - заявил он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Футбол Бенитес возглавил «Далянь Ифан» Испанский специалист Рафаэль Бенитес, как и ожидалось, стал новым рулевым китайского клуба "Далянь Ифан".

Политика Председатель украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев, комментируя конфликт между министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и президентом страны Владимиром Зеленским, назвал последнего невеждой.

Происшествия Охранник магазина задушил заподозренного в краже россиянина По данным следствия, сотрудники торговой сети заподозрили покупателя в краже и вызвали охранника. Тот завел мужчину в подсобное помещение.

Политика Вакарчук назвал полуостров Крым российским Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал полуостров Крым российским. Сделал он это на выступлении в Харькове.

Шоу-бизнес Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре Максим и Ксения посетили семейный развлекательный центр. Они дружно играли со своим двухлетним сыном Платоном.