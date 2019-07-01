Футбол
«Саутгемптон» выкупил Ингса у «Ливерпуля»Soccer.ru вчера в 15:34
"Саутгемптон" выкупил у "Ливерпуля" нападающего Дэнни Ингса. С 26-летним футболистом подписан контракт до 2022 года.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:56, Вашингтон
Происшествия
У берегов Крыма на мель села яхта
Обновлено в 04:37
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Транспорт
Причиной отмены рейсов в Чехию стали условия пролета над Сибирью
Причиной ограничений на полеты в Чехию для российских авиакомпаний стало недовольство чешской стороны условиями транссибирских маршрутов, сообщил РБК источник в правительстве.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО
Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:46
Путешествия
Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым
Туристический поток в Крым за первые 6 месяцев 2019 года превысил 2,2 миллиона человек – на 11% больше уровня прошлого года, из них более 200 тысяч туристов приехали из Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Николай Басков тяжело переживает смерть отца
В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
Обновлено в 02:39
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей в России
Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы
Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Суд вынес приговор члену банды убийц с трассы М4 «Дон»
Участнику банды убийц с трассы М4 "Дон" Хазратхону Додохонову вынесли обвинительный приговор за попытку побега из здания Мособлсуда летом 2017 года.
Обновлено в 04:24
Энергетика
Вновь повысились цены на бензин в Волгограде
Стоимость марки бензина АИ-98 и дизельного топлива поднялась меньше всего – на 0,1% до сумм в 51,03 рубля и 45,22 рубля за литр, -уточнили корреспонденту «Блокнот Волгограда» в Волгоградстат.
Обновлено в 04:13
Экономика
В Грузии подсчитали убытки от снижения турпотока из России
Ущерб экономики Грузии от введенного временного запрета на полеты из России и снижения турпотока может достичь 2,5 млрд лари.
Обновлено в 04:40
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Политика
Порошенко заявил о ползущем с Донбасса «пророссийском реванше»
Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на предложение главы офиса президента Украины Андрея Богдана предоставить русскому языку статус регионального в Донбассе.
Обновлено в 04:48
Общество
В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске
Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
Обновлено в 04:51
Экономика
Программу субсидирования кредитов для легкой промышленности продлили
Правительство продлевает до конца 2019 года поддержку российской легкой промышленности, предусматривающую компенсацию расходов на выплаты процентов по кредитам.
Обновлено в 04:02
Общество
Эксперимент по маркировке молочной продукции начнется в РФ с 15 июля
Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года.
Обновлено в 03:54
Общество
Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро
Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Обновлено в 00:05
Транспорт
Жители УНЦ решили скинуться, чтобы самим построить дорогу
Обновлено в 04:13
Общество
В Генпрокуратуре назвали деятельность ГИБДД далекой от совершенства
"К сожалению, существенному улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения препятствует далекая от совершенства деятельность уполномоченных контролирующих органов", - заявил он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Обновлено в 04:37
Футбол
Бенитес возглавил «Далянь Ифан»
Испанский специалист Рафаэль Бенитес, как и ожидалось, стал новым рулевым китайского клуба "Далянь Ифан".
Обновлено в 04:25
Политика
Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Председатель украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой
Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев, комментируя конфликт между министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и президентом страны Владимиром Зеленским, назвал последнего невеждой.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Охранник магазина задушил заподозренного в краже россиянина
По данным следствия, сотрудники торговой сети заподозрили покупателя в краже и вызвали охранника. Тот завел мужчину в подсобное помещение.
Обновлено в 04:38
Политика
Вакарчук назвал полуостров Крым российским
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал полуостров Крым российским. Сделал он это на выступлении в Харькове.
Обновлено вчера в 12:56
Шоу-бизнес
Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре
Максим и Ксения посетили семейный развлекательный центр. Они дружно играли со своим двухлетним сыном Платоном.
Обновлено в 01:00
Общество
В Японии из-за ливней могут эвакуировать 850 тысяч человек
Власти Японии рекомендовали эвакуироваться жителям префектур Кагосима, Эхимэ и Кумамото, на которые обрушились сильные ливни.
Обновлено вчера в 23:35