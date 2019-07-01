Футбол

«Саутгемптон» выкупил Ингза у «Ливерпуля»Спорт-Экспресс 16:40

"Ливерпуль" объявил о переходе нападающего Дэнни Ингза в "Саутгемптон". 26-летний игрок подписал контракт на три года. В минувшем сезоне Ингз играл за "Саутгемптон" на правах аренды.
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«Саутгемптон» выкупил Ингза у «Ливерпуля»

Sport24.ru16:28

«Саутгемптон» выкупил у «Ливерпуля» права на Ингса

Матч ТВ14:18

«Саутгемптон» выкупил Ингса у «Ливерпуля» за € 22,2 млн

Чемпионат16:17

«Саутгемптон» выкупил Ингза у «Ливерпуля» за 18 млн фунтов и приобрел Че Адамса из «Бирмингема» за 15 млн

Sports.ru15:37

«Саутгемптон» выкупил Ингза у «Ливерпуля»

Спорт-Экспресс16:40

«Ливерпуль» продал Ингса в «Саутгемптон» за 20 млн евро

Евро-футбол.ру13:55

«Саутгемптон» выкупил права у «Ливерпуля» на Дэнни Ингза

РИА Новости12:15
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:07, Вашингтон
Экономика

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Английский футбольный клуб из одноимённого города, графство Гэмпшир. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Образован в 1885 году. Домашним стадионом клуба является «Сент-Мэрис», вмещающий 32 505 зрителей.
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