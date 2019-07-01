Футбол

«Саутгемптон» выкупил Ингса у «Ливерпуля»Soccer.ru вчера в 15:34

"Саутгемптон" выкупил у "Ливерпуля" нападающего Дэнни Ингса. С 26-летним футболистом подписан контракт до 2022 года.
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«Уиган» хочет подписать форварда «Саутгемптона»

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«Саутгемптон» выкупил права у «Ливерпуля» на Дэнни Ингза

РИА Новостивчера в 12:15
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 07:59, Вашингтон
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