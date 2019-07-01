Футбол

«Саутгемптон» выкупил Ингса у «Ливерпуля»Soccer.ru 15:34

"Саутгемптон" выкупил у "Ливерпуля" нападающего Дэнни Ингса. С 26-летним футболистом подписан контракт до 2022 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Саутгемптон» выкупил Ингза у «Ливерпуля»

Sport24.ru16:28

«Ливерпуль» продал Ингса в «Саутгемптон» за 20 млн евро

Евро-футбол.ру13:55

«Саутгемптон» выкупил Ингса у «Ливерпуля» за € 22,2 млн

Чемпионат16:17

«Саутгемптон» выкупил Ингза у «Ливерпуля» за 18 млн фунтов и приобрел Че Адамса из «Бирмингема» за 15 млн

Sports.ru15:37

«Саутгемптон» выкупил у «Ливерпуля» права на Ингса

Матч ТВ14:18

«Саутгемптон» выкупил Ингза у «Ливерпуля»

Спорт-Экспресс16:40

«Саутгемптон» выкупил права у «Ливерпуля» на Дэнни Ингза

РИА Новости12:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:45, Вашингтон
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено в 19:39
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Экономика

Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года

Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.
Обновлено в 18:53
Общество

В России изменили правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России изменились правила продажи «молочки».
Обновлено в 03:00
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Хоккей

Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Обновлено в 16:01
Происшествия

ИГ взяло ответственность за нападение на блокпост в Чечне

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - ИФ) взяла на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне, в результате которого погиб полицейский, сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает интернет-активность исламских радикалов.
Обновлено в 18:16
Путешествия

В Таиланде введут обязательное страхование для туристов

Обновлено в 05:29
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Общество

МЧС предупредило о грозе с градом в Москве до утра

Обновлено в 19:16
Экономика

Суд в Петербурге обязал семью Плешаковых вернуть «Трансаэро» дивиденды

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) обязал семью основных акционеров "Трансаэро" Ольги и Александра Плешаковых вернуть авиакомпании около 60 миллионов рублей дивидендов за 2013 год, следует из опубликованной резолютивной части постановления суда.
Обновлено в 12:55
Политика

Грузия отозвала своего посла с Украины

Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.
Обновлено в 16:42
Политика

Россия отложила отмену виз для граждан Грузии до лучших времен

Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин заявил, что российская сторона пока не будет отменять визу для граждан Грузии.
Обновлено в 15:18
Экономика

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Происшествия

Землетрясение на юге Польши привело к гибели трех горняков в шахте

В январе этого года подземный толчок магнитудой 4,8, который спровоцировал обвал породы, произошел на западе Польши в районе медной шахты "Рудна".
Обновлено в 19:35
Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 10:07
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено в 18:23
Кино

Netflix показал первые кадры «Ведьмака»

Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу "Ведьмак", премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Происшествия

На детской площадке на Украине произошел взрыв

В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:44
Экономика

Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев

Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено в 16:34
Политика

В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком

Глава офиса Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным при условии, что государственным языком будет украинский, а сам Донбасс будет контролироваться Киевом.
Обновлено в 18:34
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области растет

В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено в 05:32
Футбол

Романьоли провел первую тренировку в «Спартаке»

Изначально планировалось, что вратарь будет готовиться к сезону со «Спартаком-2», но после травмы Антона Шитова тренерский штаб решил привлечь итальянца к работе с первой командой.
Обновлено в 15:04
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Политика

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено в 18:54
Армия и оружие

Второй полет самолета Ил-112В состоится в начале 2020 года

Обновлено в 18:04
Транспорт

Пулково перенасытился в мае

В Пулково подтверждают, что столкнулись с дополнительной нагрузкой на пограничные службы и инфраструктуру аэропорта 10 мая, но ситуация не является «системной».
Обновлено в 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дэнни Ингз
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Саутгемптон».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Саутгемптон
Британский футбольный клуб
Английский футбольный клуб из одноимённого города, графство Гэмпшир. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Образован в 1885 году. Домашним стадионом клуба является «Сент-Мэрис», вмещающий 32 505 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное