Футбол

«Саутгемптон» обыграл «Вулверхэмптон», «Эвертон» проиграл «Фулхэму»Советский спорт 12:04

В другом матче дня Фулхэм дома обыграл Эвертон - 2:0. У победителей по мячу забили Том Кэрни (46-я минута) и Райан Бабел (69). После 34 туров АПЛ Саутгемптон идет на 16-м месте в турнирной таблице.
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«Саутгемптон» обыграл «Вулверхэмптон», «Эвертон» проиграл «Фулхэму»

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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:08, Ашберн
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В Екатеринбурге из ТЦ эвакуировали около 21,5 тысячи человек

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