Футбол

«Саутгемптон» обыграл «Вулверхэмптон», «Эвертон» проиграл «Фулхэму»Советский спорт 12:04

В другом матче дня Фулхэм дома обыграл Эвертон - 2:0. У победителей по мячу забили Том Кэрни (46-я минута) и Райан Бабел (69). После 34 туров АПЛ Саутгемптон идет на 16-м месте в турнирной таблице.
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Футболисты «Фулхэма» победили «Эвертон» в матче чемпионата Англии

РИА Новости12:29

«Борнумут» разгромил «Брайтон», «Вулверхэмптон» уступил «Саутгемптону»

Спорт-Экспресс12:02

«Эвертон» проиграл «Фулхэму», «Саутгемптон» оказался сильнее «Вулверхэмптона»

Чемпионат11:57

«Борнмут» забил пять голов «Брайтону», «Эвертон» уступил вылетевшему из АПЛ «Фулхэму»

Sport24.ru11:57

«Саутгемптон» обыграл «Вулверхэмптон», «Эвертон» проиграл «Фулхэму»

Советский спорт12:04

«Эвертон» проиграл «Фулхэму», «Борнмут» разгромил «Брайтон»

Матч ТВ12:00

АПЛ. «Эвертон» проиграл «Фулхэму», «Саутгемптон» обыграл «Вулверхэмптон»

Бомбардир.ру11:58
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:12, Ашберн
Технологии

В Великобритании сеть 5G тестируют на коровах

Американская компания Cisco запустила тестовый стенд мобильной связи пятого поколения (5G) на одной из животноводческих ферм в Великобритании.
Обновлено в 08:51
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Футбол

Нисимура получил перелом левой скуловой кости в матче с «Оренбургом»

Как сообщает пресс-служба «армейцев», после встречи японский футболист прошёл медицинское обследование в одной из столичных клиник, которое выявило у него перелом левой скуловой кости.
Обновлено в 15:17
Происшествия

В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства при которых автобус, следующий по маршруту номер 8, насмерть сбил прохожего.
Обновлено в 12:31
Авто

«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов

"Патриот" ждет самая глубокая в истории модели модернизация в рамках проекта "УАЗ Патриот-2020".
Обновлено в 08:14
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Хоккей

Агенту Гаврикова предстоит встреча с «Коламбусом»

Агент защитника Владислава Гаврикова Дэн Мильштейн хочет 13 апреля встретиться с представителями клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:47
Политика

Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб

Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено в 10:05
Космос

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Авто

Медведев утвердил правила тюнинга авто в России

Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 03:57
Единоборства

Глава UFC назвал следующего соперника Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сообщил, кто станет следующим соперником российского чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 16:03
Экономика

Southwest Airlines проверила 12 двигателей самолетов Boeing 737 MAX

26 марта самолет Boeing 737 MAX американской авиакомпании Southwest Airlines экстренно сел в городе Орландо (штат Флорида) из-за проблем с двигателем.
Обновлено в 15:35
Политика

В штабе Зеленского напомнили Порошенко о договоренности по дебатам

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского напомнили действующему лидеру Петру Порошенко, что дата и время дебатов определены и он на эти условия уже согласился.
Обновлено в 13:25
Автоспорт

Гонщики не поддержали возмущение Ферстаппена действиями соперников

Перед началом заключительного круга третьего сегмента сессии пилота Red Bull Racing обогнал гонщик Ferrari, после чего голландец замедлился, чтобы сделать необходимый задел, и пропустил вперед также представителей Renault.
Обновлено в 11:13
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено вчера в 11:04
Интернет

Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook хакерами

Хакеры получили доступ к аккаунтам пользователей в постовом сервисе Outlook, пишет The Verge со ссылкой на уведомление Microsoft.
Обновлено в 15:58
Происшествия

Крупный пожар произошел в парке «Лосиный остров» в Подмосковье

На территории национального парка «Лосиный остров» в городском округе Балашиха Московской области произошло возгорание.
Обновлено в 15:25
Происшествия

У посольства РФ в Киеве прогремел взрыв

В субботу, 13 апреля, в пресс-службе столичного управления Национальной полиции Украины рассказали о взрыве о посольства Российской Федерации в Киеве.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра

Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон вблизи Торонто было уничтожено в результате пожара.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза выходит замуж

55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.
Обновлено в 11:54
Политика

Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Происшествия

Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в Москве

Зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.
Обновлено в 07:06
Происшествия

В Тюмени отменен режим контртеррористической операции

Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

На Украину прибыла партия американских боевых машин Hummer

Обновлено в 15:52
Космос

Израиль отправит на Луну второй зонд после крушения первого

После крушения зонда «Берешит» иззраильская организация SpaceIL отправит на Луну второй космический аппарат.
Обновлено в 14:14
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Хоккей

Олимпийская сборная России победила Францию в матче Еврочелленджа

Олимпийская сборная России обыграла Францию в первом матче Еврочелленджа - 4:1. Заброшенными шайбами в составе россиян отметились Игорь Руденков (дубль), Егор Коршков и Павел Красковский.
Обновлено вчера в 15:49
Общество

КС обязал работодателей начислять оплату за переработки сверх МРОТ

Конституционный суд России разъяснил, что компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты (в частности, доплата за работу в выходные и по ночам) не должны включаться как часть оклада, если он ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 03:13
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Общество

Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров

Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
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Английский профессиональный футбольный клуб из города Вулвергемптон, графство Западный Мидленд. Образован в 1877 году под названием «Сент-Люкс». Домашним стадионом клуба с 1889 года является «Молинью», в настоящее время вмещающий более 32 тысяч зрителей.
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Английский футбольный клуб из одноимённого города, графство Гэмпшир. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Образован в 1885 году. Домашним стадионом клуба является «Сент-Мэрис», вмещающий 32 505 зрителей.
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