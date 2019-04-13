Футбол
«Саутгемптон» обыграл «Вулверхэмптон», «Эвертон» проиграл «Фулхэму»Советский спорт 12:04
В другом матче дня Фулхэм дома обыграл Эвертон - 2:0. У победителей по мячу забили Том Кэрни (46-я минута) и Райан Бабел (69). После 34 туров АПЛ Саутгемптон идет на 16-м месте в турнирной таблице.
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Составлен список ранних симптомов рака
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Взрыв высоковольтного кабеля произошел в субботу утром у здания посольства России на Украине на Воздухофлотском проспекте, в результате инцидента никто не пострадал.
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