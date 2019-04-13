Футбол

«Саутгемптон» обыграл «Вулверхэмптон», «Эвертон» проиграл «Фулхэму»Советский спорт 12:04

В другом матче дня Фулхэм дома обыграл Эвертон - 2:0. У победителей по мячу забили Том Кэрни (46-я минута) и Райан Бабел (69). После 34 туров АПЛ Саутгемптон идет на 16-м месте в турнирной таблице.
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Футболисты «Фулхэма» победили «Эвертон» в матче чемпионата Англии

РИА Новости12:29

АПЛ. «Эвертон» проиграл «Фулхэму», «Саутгемптон» обыграл «Вулверхэмптон»

Бомбардир.ру11:58

«Эвертон» проиграл «Фулхэму», «Саутгемптон» оказался сильнее «Вулверхэмптона»

Чемпионат11:57

«Борнмут» забил пять голов «Брайтону», «Эвертон» уступил вылетевшему из АПЛ «Фулхэму»

Sport24.ru11:57

«Саутгемптон» обыграл «Вулверхэмптон», «Эвертон» проиграл «Фулхэму»

Советский спорт12:04

«Борнумут» разгромил «Брайтон», «Вулверхэмптон» уступил «Саутгемптону»

Спорт-Экспресс12:02

«Эвертон» проиграл «Фулхэму», «Борнмут» разгромил «Брайтон»

Матч ТВ12:00
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:40, Ашберн
Происшествия

Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома

Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.
Обновлено в 13:07
Происшествия

В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Футбол

Ахмат — Локомотив 1:3

Обновлено в 14:26
Происшествия

Хакеры взломали базу данных сотрудников ФБР

Недавно хакеры из Anonymous обратились к властям Великобритании с требованием освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, угрожая рассекречиванием личной информации сотрудников ФБР и американских полицейских.
Обновлено в 04:56
Авто

УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено вчера в 13:03
Политика

Порошенко предложил Меркель украинскую ГТС вместо «Северного потока-2»

Во время совместного брифинга с Меркель Порошенко заявил, что Киев продолжает настаивать на прекращении строительства "Северного потока-2" и предлагает немецким компаниям участие в управлении украинской ГТС.
Обновлено вчера в 10:24
Общество

Проход у Боровицких ворот откроют для туристов через несколько месяцев

Обновлено в 12:56
Происшествия

По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Общество

В Верхней Салде простились с Владиславом Тетюхиным

В Верхней Салде 13 апреля прошла церемония прощания с основателем Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле Владиславом Тетюхиным.
Обновлено в 09:40
Единоборства

Кабалоев выиграл золото ЧЕ в весовой категории до 55 кг

Обновлено в 12:00
Политика

В РПЦ надеются, что Зеленский остановит гонения против церкви

Если же президентом страны вновь станет Пётр Порошенко, то православные Украины испытают на себе новые гонения.
Обновлено в 10:58
Авто

Чтобы фары светили ярче: дедовский способ

Для улучшения освещения дороги имеется несколько дедовских способов, позволяющих увеличить яркость фар.
Обновлено в 12:06
Общество

Сайт ярославского СМИ заблокировали после новости о граффити с Путиным

Несколькими днями ранее оказался заблокирован сайт издания «Яркуб», которое так же разместило у себя новость о Путине.
Обновлено в 03:59
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Происшествия

Сына начальника из МВД поймали с крупной партией наркотиков

Несколько изданий со ссылкой на источники сообщили о задержании сына полицейского начальника с партией наркотиков.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы

Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
Происшествия

В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр

В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.
Обновлено в 14:10
Космос

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

Основанная в 2011 году Stratolaunch Systems провела первый полет самого большого в мире самолета-носителя Stratolaunch, передает CNN со ссылкой на фотографа Джека Бауэра, опубликовавшего видео испытаний.
Обновлено в 14:22
Общество

«Поезд Победы» прибыл в Симферополь

«Поезд Победы» в субботу, 13 апреля, прибыл на железнодорожный вокзал Симферополя.
Обновлено в 07:51
Авто

Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти

По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Губернатор рассказал о контртеррористической операции в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика.
Обновлено в 02:59
Гаджеты

Названы самые продаваемые устройства от Apple

Оказалось, что чаще всего в магазинах Apple клиенты приобретают смарт-часы Apple Watch Series 4 GPS 44mm Space Grey, а они и стали самыми продаваемыми.
Обновлено в 06:06
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Хоккей

Кучеров дисквалифицирован на третий матч серии с «Коламбусом»

"Коламбус" в пятницу во втором матче серии победил "Тампу" со счетом 5:1. Кучеров в третьем периоде за пять минут до окончания матча толкнул на борт защитника "Блю Джекетс" Маркуса Нутиваару.
Обновлено в 13:46
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства при которых автобус, следующий по маршруту номер 8, насмерть сбил прохожего.
Обновлено в 12:31
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Политика

Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза в 2014-2015 годах не являлся в военкомат по повесткам, он годен к прохождению службы, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал в Facebook советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Происшествия

Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

Взрыв высоковольтного кабеля произошел в субботу утром у здания посольства России на Украине на Воздухофлотском проспекте, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 05:26
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