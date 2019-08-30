31 августа на стадионе «Сент-Мэри» в стартовом матче четвёртого тура АПЛ «Саутгемптон» встретится «Манчестер Юнайтед». Эксперты продолжают верить в «красных дьяволов» и предлагают поставить на чистую победу гостей за 2.13. Виктория «святых» оценивается букмекерами коэффициентом 3.84.

Все про Спорт ру

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Продавшая Владимиру Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне девушка Екатерина Сафронова рассказала о встрече с президентом и объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз.

Армия и оружие Как выход Румынии из союза с Германией ускорил падение нацизма Бухарестско-Арадская операция окончательно закрепила выход румынского государства из войны на стороне нацистского блока, а также создала предпосылки для наступления советских войск на западе и юго-западе.

Происшествия Вертолет упал в Клязьминское водохранилище под Москвой Вертолет зацепился за линию электропередач близ подмосковного Долгопрудного и упал в Клязьминское водохранилище, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.

Технологии Пользователи сообщают о сбое в работе Twitter По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с работой сайта (около 52%), около 28% жалуются на работу мобильных приложений для устройств Apple, еще порядка 18% сообщают о проблемах мобильного приложения для операционной системы Android.

Кино Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800 Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.

Политика ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой Как отмечает ЦИК, на сайте AP вышло не заявленное видеоинтервью с Памфиловой, а авторский материал корреспондента, который содержит «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы».

Политика МАКС поставил абсолютный рекорд посещаемости Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском в субботу, 31 августа, посетили более 173 тысяч человек.

Космос Робот «Федор» пожаловался на «угрозы» российского космонавта на МКС Первый российский человекоподобный робот «Федор» пожаловался на работающего на МКС российского космонавта Алексея Овчинина.

Общество Пассажирка самолета в США взяла с собой на борт пони Как сообщает газета Daily Mail, пони летел на самолете авиакомпании American Airlines по маршруту Чикаго-Омаха.

Армия и оружие Израильская армия повысила готовность на северной границе "В течение прошлой недели сухопутные силы, авиация, флот и разведывательные силы повысили свою готовность к различным сценариям в северном командном районе и в 91-й территориальной дивизии", - сообщила армейская пресс-служба.

Футбол Вадим Евсеев: «Один „Газпром“ обыграли, другой не смогли» Постоянно меняем людей, то Будогосского, то Егорова, а воз и ныне там. Один Газпром обыграли до этого, второй Газпром не смогли.

Происшествия Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.

Баскетбол В первом матче Кубка мира по баскетболу сборная России обошла Нигерию Национальная команда встретилась со своим первым соперником в группе, сборной Нигерии.С первых же секунд нигерийцы завладели мячом и за счет своего атлетизма продавливали защиту россиян, играя под кольцом.

Политика Министр энергетики США рассказал о санкциях из-за «Северного потока-2» США, вероятно, наложат на Россию санкции из-за газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри.

Теннис Медведев показал средний палец зрителям на US Open Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.

Происшествия В Саратове мужчина втайне от жены зарезал родившуюся с патологией дочь Житель Саратова задержан по подозрению в том, что зарезал двухмесячную дочь, имевшую врожденную патологию, сообщило областное управление СК.

Происшествия Пострадавшая при посадке самолета в Подмосковье девочка прооперирована Девочка, которая пострадала в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в подмосковном Митино, перенесла трехчасовую операцию.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опубликовала трогательное видео с 2-летним сыном «Прилетели в холодную Москву!», - подписала ролик Ксения Собчак. На кадрах двухлетний Платон рассказывает, что ему снилось в самолете.

Политика Зеленский намерен провести беседу с Путиным на нормандском саммите Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его третий контакт с российским президентом Владимиром Путиным состоится в рамках нормандского саммита.