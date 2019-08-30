31 августа на стадионе «Сент-Мэри» в стартовом матче четвёртого тура АПЛ «Саутгемптон» встретится «Манчестер Юнайтед». Эксперты продолжают верить в «красных дьяволов» и предлагают поставить на чистую победу гостей за 2.13. Виктория «святых» оценивается букмекерами коэффициентом 3.84.

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Технологии Бету сюжетной кампании Star Citizen отложили ещё на 3 месяца Cloud Imperium объявила об очередных переносах Star Citizen: в связи с оптимизацией производства и параллельной разработкой нескольких крупных проектов разработчикам пришлось на три месяца отложить запуск беты сюжетной кампании Squadron 42.

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