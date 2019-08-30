Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед», 31 августа, прогноз на матч АПЛ

Саутгемптон — Манчестер Юнайтед
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
10′
Дэниел Джеймс
Кевин Данзо
19′
40′
Харри Магуайр
Янник Вестергор
58′
Че Адамс
Шейн Лонг
62′
67′
Андреас Перейра
Джесси Лингард
68′
Хуан Мата
Неманья Матич
Софьян Буфаль
Стюарт Армстронг
71′
Кевин Данзо
73′
Дэнни Ингз
Мая Йосида
77′
82′
Скотт Мактомини
Мэйсон Гринвуд
90′+4′
Эшли Янг
Стюарт Армстронг
90′+6′
31 августа на стадионе «Сент-Мэри» в стартовом матче четвёртого тура АПЛ «Саутгемптон» встретится «Манчестер Юнайтед». Эксперты продолжают верить в «красных дьяволов» и предлагают поставить на чистую победу гостей за 2.13. Виктория «святых» оценивается букмекерами коэффициентом 3.84.
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