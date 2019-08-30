Футбол
Чемпионат«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед», 31 августа, прогноз на матч АПЛ
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
|10′
Дэниел Джеймс
Кевин Данзо
|19′
|40′
Харри Магуайр
Янник Вестергор
|58′
Че Адамс
Шейн Лонг
|62′
|67′
Андреас Перейра
Джесси Лингард
|68′
Хуан Мата
Неманья Матич
Софьян Буфаль
Стюарт Армстронг
|71′
Кевин Данзо
|73′
Дэнни Ингз
Мая Йосида
|77′
|82′
Скотт Мактомини
Мэйсон Гринвуд
|90′+4′
Эшли Янг
Стюарт Армстронг
|90′+6′
|42%
|Владение мячом
|58%
|72%
|Процент точных передач
|79%
|5
|Удары в сторону ворот
|8
|2
|Удары в створ ворот
|8
|7
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|3
|19
|Отборы
|8
|17
|Фолы
|7
|3
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|–
Саутгемптон
Расстановка 4‑4‑2
28
Ганн
2
Соареш
35
Беднарек
4
Вестергор
38
Данзо
16
Уорд-Проуз
14
Ромеу
23
Хейбьерг
17
Армстронг
3
Йосида
7
Лонг
1
Де Хеа
29
Уан-Биссака
2
Линделёф
5
Магуайр
18
Янг
14
Лингард
6
Погба
31
Матич
26
Гринвуд
21
Джеймс
10
Рэшфорд
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
31 августа на стадионе «Сент-Мэри» в стартовом матче четвёртого тура АПЛ «Саутгемптон» встретится «Манчестер Юнайтед». Эксперты продолжают верить в «красных дьяволов» и предлагают поставить на чистую победу гостей за 2.13. Виктория «святых» оценивается букмекерами коэффициентом 3.84.
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«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч АПЛ 31 августа 2019 года
LiveSport.ru29 августа в 21:16
«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». 31.08.2019. Прогноз и ставки на матч
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