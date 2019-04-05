Футбол
Саутгемптон — Ливерпуль 1:3Газета.Ru вчера в 14:59
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Сент-Мэрис»
Шейн Лонг
|9′
|36′
Наби Кейта
Ян Беднарек
|48′
|59′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
|59′
Трент Арнолд
Джордан Хендерсон
Шейн Лонг
Джош Симс
|62′
Райан Бертран
|75′
|80′
Мохамед Салах
|81′
Мохамед Салах
Янник Вестергор
Чарли Остин
|83′
Ориоль Ромеу
Стюарт Армстронг
|83′
|86′
Джордан Хендерсон
|88′
Наби Кейта
Деян Ловрен
|89′
Эндрю Робертсон
|90′+1′
Джордан Хендерсон
|90′+4′
Садио Мане
|33%
|Владение мячом
|67%
|64%
|Процент точных передач
|83%
|6
|Удары в сторону ворот
|6
|1
|Удары в створ ворот
|5
|2
|Сейвы вратарём
|–
|3
|Офсайды
|3
|7
|Угловые
|5
|9
|Отборы
|11
|8
|Фолы
|7
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Саутгемптон
Расстановка 5‑3‑2
28
Ганн
43
Валери
10
Остин
3
Йосида
35
Беднарек
21
Бертран
16
Уорд-Проуз
17
Армстронг
23
Хейбьерг
39
Симс
22
Редмонд
13
Алиссон
14
Хендерсон
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
7
Милнер
3
Фабиньо
6
Ловрен
11
Салах
9
Фирмино
10
Мане
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
"Саутгемптон" и "Ливерпуль" определились со стартовыми составами на матч 33-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гол Салаха помог «Ливерпулю» одержать волевую победу над «Саутгемптоном»
Советский спортвчера в 16:52
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» и вернулся на первое место
Спорт-Экспрессвчера в 16:51
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 00:11, Ашберн
Происшествия
У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей
Обновлено вчера в 09:34
Музыка
Сергей Лазарев назвал своего главного соперника на Евровидении
Российский певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на "Евровидении - 2019", назвал своего главного соперника на конкурсе.
Обновлено вчера в 20:13
Армия и оружие
Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами
Американские военные спутники-шпионы GSSAP многократно скрытно подлетали к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам для их инспекции.
Обновлено вчера в 20:03
Авто
В России открыли прием заказов на Tesla Model Y
Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено вчера в 07:42
Транспорт
Восемь станций «фиолетовой» ветки метро закрыли до 11 апреля
С 6 по 11 апреля восемь станций Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена будут закрыты в связи со строительством новой Некрасовской линии.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено вчера в 17:40
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено вчера в 11:57
Армия и оружие
Силы Ливийской национальной армии взяли под контроль аэропорт Триполи
Обновлено вчера в 13:44
Авто
Заводы Ford в России может купить Hyundai
Южнокорейская Hyundai входит в число претендентов на закрывающиеся заводы Ford в России.
Обновлено вчера в 10:33
Шоу-бизнес
Кейт Бекинсейл помолодела на 20 лет
Английская и в равной степени голливудская актриса Кейт Бекинсейл точно знает средство Макропулоса, которое позволяет ей оставаться молодой независимо от возраста.
Обновлено в 00:00
Хоккей
Защитник «Салавата» Семенов дисквалифицирован на один матч
Защитник "Салавата Юлаева" Алексей Семенов дисквалифицирован на один матч за свое поведение в четвертом матче финальной серии Восточной конференции КХЛ против "Авангарда" (2:4), информирует официальный сайт лиги.
Обновлено вчера в 10:16
Армия и оружие
Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России
Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.
Обновлено 04 апреля в 04:59
Политика
Венесуэла назвала преступными новые санкции США
Власти Венесуэлы считают неприемлемыми, циничными и преступными новые санкции США, говорится в коммюнике МИД страны.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Кокорин и Мамаев удивили своей реакцией на решение суда
3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.
Обновлено 03 апреля в 14:11
Наука
Ученые выяснили, что сахар не улучшает, а ухудшает настроение
В научных исследованиях рассматривались вопросы влияния сахара на внимательность, усталость и даже депрессию, а сведения ученым предоставили 1,3 тысяча человек, согласившихся стать добровольцами.
Обновлено 04 апреля в 12:33
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Политика
WSJ: США намерены внести КСИР в список террористических организаций
Администрация президента США Дональда Трампа готовится внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.
Обновлено вчера в 19:30
Общество
В Казани разгорается скандал вокруг детей в хиджабах
Обновлено вчера в 15:26
Политика
Климкин заявил, что Украина может довести Россию до разорения
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в рамках своего выступления на телевидении заявил, что Киев может довести Россию до "разорения", потребовав от нее "компенсацию за оккупацию".
Обновлено в 00:07
Авто
Назвали самые лучшие японские бюджетные кроссоверы с полным приводом
Обновлено вчера в 00:26
Футбол
Серхио Рамос не попал в заявку «Реала» на матч с «Эйбаром»
«Реал» на своём официальном сайте огласил заявку из 19 футболистов на матч 31-го тура испанской Примеры с «Эйбаром».
Обновлено вчера в 18:57
Гаджеты
Пользователь показал, как взломать Samsung Galaxy S10 за 13 минут
Обновлено вчера в 20:08
Шоу-бизнес
Любовница главы Amazon подала на развод после расторжения брака Безоса
Обновлено вчера в 18:58
Общество
В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей
Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено вчера в 13:43
Шоу-бизнес
Лолита призналась, что ее «корежит» от Цекало
Лолита не согласилась с тем, что у нее много общего с новой женой Цекало.
Обновлено вчера в 13:45
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено 04 апреля в 19:45
Наука
Голландцы без синестезии все равно соотнесли звук с цветом
Ученые выяснили, что носители голландского языка соотносят определенные звуки с цветами не имея синестезии (особенности, которая позволяет соотносить информацию, получаемую из нескольких каналов органов чувств) и делают это, полагаясь на фонетические особенности.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев
Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.
Обновлено вчера в 02:28
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА в пятом матче серии
Хоккеисты московского ЦСКА добились победы в пятом мачте серии 1/2 финала плей-офф КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено вчера в 14:50