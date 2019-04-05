Футбол

Саутгемптон — Ливерпуль 1:3Газета.Ru вчера в 14:59

Саутгемптон — Ливерпуль
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Сент-Мэрис»
Шейн Лонг
9′
36′
Наби Кейта
Ян Беднарек
48′
59′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
59′
Трент Арнолд
Джордан Хендерсон
Шейн Лонг
Джош Симс
62′
Райан Бертран
75′
80′
Мохамед Салах
81′
Мохамед Салах
Янник Вестергор
Чарли Остин
83′
Ориоль Ромеу
Стюарт Армстронг
83′
86′
Джордан Хендерсон
88′
Наби Кейта
Деян Ловрен
89′
Эндрю Робертсон
90′+1′
Джордан Хендерсон
90′+4′
Садио Мане
"Саутгемптон" и "Ливерпуль" определились со стартовыми составами на матч 33-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
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