«Арсенал» проиграл впервые с 18 августа, прервав серию без поражений во всех турнирах, которая насчитывала 22 игры. После 17 туров у «Арсенала» 34 набранных очков и 5-е место в турнирной таблице. «Саутгемптон» с 12 набранными очками покинул зону вылета и расположился на 17-й позиции.

Sport24.ru 10:24