Футбол

«Саутгемптон» прервал беспроигрышную серию «Арсенала» из 22 игр
Sport24.ru
10:24

Саутгемптон — Арсенал
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
Дэнни Ингз
20′
28′
Генрих Мхитарян
Дэнни Ингз
44′
46′
Эктор Бельерин
Александр Ляказетт
Ян Беднарек
51′
53′
Генрих Мхитарян
60′
Лоран Косельни
Натан Редмонд
Шейн Лонг
63′
70′
Алекс Ивоби
Месут Озил
Стюарт Армстронг
71′
Дэнни Ингз
Чарли Остин
71′
74′
Штефан Лихтштайнер
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Чарли Остин
85′
Стюарт Армстронг
Tyreke Johnson
90′+4′
Шейн Лонг
90′+5′
«Арсенал» проиграл впервые с 18 августа, прервав серию без поражений во всех турнирах, которая насчитывала 22 игры. После 17 туров у «Арсенала» 34 набранных очков и 5-е место в турнирной таблице. «Саутгемптон» с 12 набранными очками покинул зону вылета и расположился на 17-й позиции.
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