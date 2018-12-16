Футбол
«Саутгемптон» прервал беспроигрышную серию «Арсенала» из 22 игр
«Саутгемптон» прервал беспроигрышную серию «Арсенала» из 22 игрSport24.ru10:24
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
Дэнни Ингз
|20′
|28′
Генрих Мхитарян
Дэнни Ингз
|44′
|46′
Эктор Бельерин
Александр Ляказетт
Ян Беднарек
|51′
|53′
Генрих Мхитарян
|60′
Лоран Косельни
Натан Редмонд
Шейн Лонг
|63′
|70′
Алекс Ивоби
Месут Озил
Стюарт Армстронг
|71′
Дэнни Ингз
Чарли Остин
|71′
|74′
Штефан Лихтштайнер
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Чарли Остин
|85′
Стюарт Армстронг
Tyreke Johnson
|90′+4′
Шейн Лонг
|90′+5′
|35%
|Владение мячом
|65%
|74%
|Процент точных передач
|87%
|1
|Удары в сторону ворот
|4
|7
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|5
|15
|Отборы
|13
|12
|Фолы
|10
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Саутгемптон
Расстановка 3‑4‑3
1
Маккарти
35
Беднарек
3
Йосида
4
Вестергор
43
Валери
23
Хейбьерг
14
Ромеу
33
Таргетт
7
Лонг
10
Остин
51
Johnson
19
Лено
15
Мэйтленд-Найлс
6
Косьельни
34
Джака
9
Ляказетт
11
Торрейра
29
Гендузи
18
Монреаль
7
Мхитарян
2 ×
14
Обамеянг
10
Озил
Арсенал
Расстановка 3‑4‑3
«Арсенал» проиграл впервые с 18 августа, прервав серию без поражений во всех турнирах, которая насчитывала 22 игры. После 17 туров у «Арсенала» 34 набранных очков и 5-е место в турнирной таблице. «Саутгемптон» с 12 набранными очками покинул зону вылета и расположился на 17-й позиции.
Sport24.ru10:24
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«Саутгемптон» — «Арсенал». Прогноз на матч 17-го тура английской Премьер-лиги 16 декабря 2018 года
LiveSport.ru14 декабря в 21:09
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