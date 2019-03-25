Футбол
Саутгейт видит в Стерлинге качества капитана командыSport24.ru 02:45
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что 24-летний нападающий команды Рахим Стерлинг обладает качествами, необходимыми для того, чтобы в будущем стать капитаном команды.
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Общество
Средние траты россиян на доставку еды сравнялись с чеком в ресторанах
Средний чек за еду, заказанную онлайн, практически сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах, указывают аналитики Nielsen.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Брянске
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Итальянского журналиста не пустили на Украину
Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, несмотря на наличие аккредитации в МИД Украины.
Обновлено в 03:37
Авто
АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник LADA 4x4
Примерный план доработок, составленный специалистами Волжского автозавода, в редакцию портала «Лада.онлайн» прислал один из читателей.
Обновлено в 03:04
Кино
Умер сценарист и режиссер Ларри Коэн
По сообщению американского издания USA Today, сегодня на 78-м году жизни скончался известный сценарист, режиссер и кинопродюсер Ларри Коэн.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Порошенко пригрозил «смертоносным оружием» врагам
"Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется", - добавил Порошенко.
Обновлено в 01:13
Общество
Влиятельный чиновник уволен из администрации Приморья
Губернатор края Олег Кожемяко освободил от занимаемой должности Надежду Кочурову - директора департамента образования и науки, сообщает DEITA.
Обновлено в 03:55
Общество
Штаб-квартиру ОСК хотят перенести в Петербург
Штаб-квартиру Объединенной строительной корпорации (ОСК) предлагают перенести из Москвы в Петербург.
Обновлено в 04:21
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Винус Уильямс: «Думаю, Касаткина может играть гораздо лучше»
Обновлено в 04:39
Экономика
Рогозин оценил строительство Восточного почти в 92 млрд рублей
Напомним, в октябре 2018 года «Роскосмос» и ПСО «Казань» подписали контракт на строительство стартового стола под комплекс «Ангара» на Восточном.
Обновлено в 02:50
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено вчера в 18:25
Космос
Рогозин заявил о ценовом преимуществе «Союзов» перед Dragon 2
Обновлено в 03:27
Происшествия
Туристка из Воркуты скончалась на льду Байкала
Обновлено 22 марта в 06:56
Спорт
Ветеран разведки объяснил, почему Спасский проиграл Фишеру в 1972 году
Американцы всячески старались вывести советского гроссмейстера из равновесия Советский гроссмейстер Борис Спасский уступил американцу Бобби Фишеру в поединке за звание чемпиона мира по шахматам в 1972 году в том числе из-за сильного психологического давления.
Обновлено в 00:47
Технологии
В Железногорске успешно проведены приемочные испытания очередной партии ТВС МОКС
На площадке Горно-химического комбината успешно завершены приемочные испытания очередной партии тепловыделяющих сборок (ТВС) с МОКС-топливом для реакторной установки на быстрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС.
Обновлено в 01:02
Общество
Скончался сын полпреда президента в УрФО Николая Цуканова
Обновлено в 02:02
Политика
Борис Дубровский перенес операцию на сердце
21 марта бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский оказался в больнице. Экс-главе провели операцию на сердце.
Обновлено в 01:43
Спорт
Лыжник Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19.
Обновлено вчера в 12:23
Экономика
На Красноярском экономическом форуме подпишут более 70 соглашений
На КЭФ-2019, который состоится 28-30 марта в краевом центре, будет подписано не менее 70 различных соглашений в рамках договоренностей между субъектами и крупных инвестиционных проектов.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Очевидцы сняли на видео полыхающий ангар. Огонь вспыхнул 25 марта на территории промзоны "Сергеево" на западной окраине города.
Обновлено в 04:44
Технологии
У военных России может появиться свой защищенный сотовый оператор
По данным "Ведомостей", оператор будет работать для военнослужащих и граждан, которые живут в военных городках.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Общество
Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве
Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
20 лет назад НАТО начала бомбардировки Югославии
Ровно двадцать лет назад НАТО начала военную операцию против Союзной Республики Югославии.
Обновлено 23 марта в 15:17
Политика
В Раде оценили последствия потери транзита российского газа
Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа.
Обновлено вчера в 23:37
Экономика
Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов
Общий долг Utair составляет 74,7 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 4,9 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза».
Обновлено вчера в 17:55