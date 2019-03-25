Саутгейт видит в Стерлинге качества капитана командыSport24.ru 02:45

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что 24-летний нападающий команды Рахим Стерлинг обладает качествами, необходимыми для того, чтобы в будущем стать капитаном команды.

Финансы Что произойдет с рублем после заседания Банка России По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.

Здоровье «Инвитро» намерена вложить средства в медицинский трамвай Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК) совместно с компанией "Инвитро" рассматривают проект создания медицинского трамвая на мощностях Усть-Катавского вагонного завода (УКВЗ, Челябинская область).

Экономика «Магнит» выплатит дивиденды на 17 млрд рублей за 2018 год Совет директоров розничной сети «Магнит» рекомендовал выплатить 16,9 млрд рублей дивидендов на основании финансовых результатов за 2018 год.

Происшествия Лайнер Viking Sky прибыл в норвежский порт Мольде Лайнер, на борту которого оставались 436 пассажиров и 458 членов экипажа, сопровождали один буксир и два судна.

Политика Столтенберг пообещал, что Грузия станет членом НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия достигла большого успеха на пути евроатлантической интеграции, и она обязательно станет в итоге членом альянса, однако не уточнил ни сроков вступления, ни того, сможет ли она сделать это без Абхазии и Южной Осетии.

Интернет Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Политика Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть.

Космос Инопланетяне контактировали с землянами: мексиканское правительство представило древние документы Мексиканское правительство раскрыло интересные древние материалы, которые, по мнению уфологов, способны навсегда поставить точку в спорах о существовании инопланетных цивилизаций.

Политика Патрушев предрек Украине распад при переизбрании Порошенко Нынешний украинский президент Петр Порошенко может победить на выборах в результате подтасовки результатов голосования.

Политика S7 Space подтвердила отказ от украинских ракет «Зенит» Компания S7 Space подтвердила намерение расторгнуть контракт с украинским "Южмашем" на производство 12 ракет-носителей "Зенит".

Космос Рогозин: на российскую сверхтяжелую ракету потребуется 740 млрд рублей Дмитрий Рогозин добавил, что эскизный проект ракеты планируется защитить в этом году, после чего начнется проектирование.

Футбол Германия одержала победу над Голландией Сборная Германии обыграла команду Голландии в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Шоу-бизнес Поклонники считают, что Потап порвал отношения с Настей Каменских Долгое время продюсер Потап и певица Настя Каменских скрывали свои романтические отношения, акцентируя внимание только на совместной работе.

Армия и оружие Порошенко пригрозил «смертоносным оружием» врагам "Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется", - добавил Порошенко.

Армия и оружие Российские военные совершат наблюдательный полет над США Российские специалисты осуществят наблюдательный полет над территорией США в рамках договора по открытому небу.

Происшествия На военной базе США в Японии произошел взрыв На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.

Происшествия Палестинская ракета попала в жилой дом в Израиле Шесть израильтян получили ранения в результате попадания ракеты в жилой дом в поселении Мишмет.

Кино Умер сценарист «Маньяка-полицейского» и «Сотового» Ларри Коэн Американский режиссер, сценарист и продюсер Ларри Коэн скончался 23 марта в возрасте 77 лет в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении родных.

Общество Беглов принял отставку главы Жилищного комитета Валерия Шияна Врио градоначальника Петербурга Александр Беглов сегодня, 25 марта, принял отставку руководителя Жилищного комитета Валерия Шияна, уведомляет "Фонтанка" .