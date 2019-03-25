Футбол
Саутгейт видит в Стерлинге качества капитана командыSport24.ru 02:45
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что 24-летний нападающий команды Рахим Стерлинг обладает качествами, необходимыми для того, чтобы в будущем стать капитаном команды.
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Финансы
Что произойдет с рублем после заседания Банка России
По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
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Обновлено в 02:08
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Полиция выясняет, кто размахивал бензопилой в кафе в Приморье
Полиция выясняет, кто размахивал работающей бензопилой в кафе в Приморье.
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В Польше задержан бывший совладелец сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»
Обновлено вчера в 20:37
Экономика
«Магнит» выплатит дивиденды на 17 млрд рублей за 2018 год
Совет директоров розничной сети «Магнит» рекомендовал выплатить 16,9 млрд рублей дивидендов на основании финансовых результатов за 2018 год.
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На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР
Обновлено вчера в 13:05
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Лайнер Viking Sky прибыл в норвежский порт Мольде
Лайнер, на борту которого оставались 436 пассажиров и 458 членов экипажа, сопровождали один буксир и два судна.
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Политика
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия достигла большого успеха на пути евроатлантической интеграции, и она обязательно станет в итоге членом альянса, однако не уточнил ни сроков вступления, ни того, сможет ли она сделать это без Абхазии и Южной Осетии.
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СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу
Обновлено в 00:29
Спорт
Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой
Обновлено в 00:18
Интернет
Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника
Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено вчера в 20:17
Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть.
Обновлено вчера в 22:51
Космос
Инопланетяне контактировали с землянами: мексиканское правительство представило древние документы
Мексиканское правительство раскрыло интересные древние материалы, которые, по мнению уфологов, способны навсегда поставить точку в спорах о существовании инопланетных цивилизаций.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Патрушев предрек Украине распад при переизбрании Порошенко
Нынешний украинский президент Петр Порошенко может победить на выборах в результате подтасовки результатов голосования.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
S7 Space подтвердила отказ от украинских ракет «Зенит»
Компания S7 Space подтвердила намерение расторгнуть контракт с украинским "Южмашем" на производство 12 ракет-носителей "Зенит".
Обновлено в 00:26
Космос
Рогозин: на российскую сверхтяжелую ракету потребуется 740 млрд рублей
Дмитрий Рогозин добавил, что эскизный проект ракеты планируется защитить в этом году, после чего начнется проектирование.
Обновлено в 03:10
Футбол
Германия одержала победу над Голландией
Сборная Германии обыграла команду Голландии в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено вчера в 17:34
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Поклонники считают, что Потап порвал отношения с Настей Каменских
Долгое время продюсер Потап и певица Настя Каменских скрывали свои романтические отношения, акцентируя внимание только на совместной работе.
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Армия и оружие
Порошенко пригрозил «смертоносным оружием» врагам
"Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется", - добавил Порошенко.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Российские военные совершат наблюдательный полет над США
Российские специалисты осуществят наблюдательный полет над территорией США в рамках договора по открытому небу.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия
На военной базе США в Японии произошел взрыв
На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
Палестинская ракета попала в жилой дом в Израиле
Шесть израильтян получили ранения в результате попадания ракеты в жилой дом в поселении Мишмет.
Обновлено в 02:18
Кино
Умер сценарист «Маньяка-полицейского» и «Сотового» Ларри Коэн
Американский режиссер, сценарист и продюсер Ларри Коэн скончался 23 марта в возрасте 77 лет в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении родных.
Обновлено вчера в 15:42
Общество
Беглов принял отставку главы Жилищного комитета Валерия Шияна
Врио градоначальника Петербурга Александр Беглов сегодня, 25 марта, принял отставку руководителя Жилищного комитета Валерия Шияна, уведомляет "Фонтанка" .
Обновлено в 03:14
Политика
Глава Копейска подал в отставку
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Армия и оружие
В США оценили эффективность российского Су-35С
Обновлено в 00:04
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В Якутии завели дело о незаконной продаже кислорода
По результатам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, совершенные в крупном размере).
Обновлено в 00:14