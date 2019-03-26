Футбол

Саутгейт призвал наказать сборную Черногории за проявление расизмаSportbox.RU 04:55

Черногория — Англия
1 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион Под Горицом
Марко Вешович
17′
30′
Майкл Кин
39′
Росс Баркли
52′
Росс Баркли
59′
Росс Баркли
Фатос Бечирай
Марко Янкович
61′
64′
Деле Алли
Джордан Хендерсон
Марко Вешович
Александар Больевич
70′
71′
Харри Кейн
Марко Симич
Владимир Йовович
74′
81′
Рахим Стерлинг
81′
Росс Баркли
Джеймс Уорд-Проуз
83′
Харри Кейн
Каллум Уилсон
Александар Больевич
90′+2′
90′+2′
Джордан Хендерсон
90′+3′
Дэнни Роуз
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт призвал наказать команду Черногории за проявление расизма во время матча отборочного турнира Евро-2020. Во время второго тайма болельщики сборной Черногории пели песни оскорбительного характера на почве расизма.
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