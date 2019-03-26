Саутгейт призвал наказать сборную Черногории за проявление расизмаSportbox.RU 04:55

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт призвал наказать команду Черногории за проявление расизма во время матча отборочного турнира Евро-2020. Во время второго тайма болельщики сборной Черногории пели песни оскорбительного характера на почве расизма.

Экономика Суд признал банкротом экс-владельца «СУ-155» Михаила Балакина Суд включил долг перед "АлмазИнвестом" в размере более 2,4 млрд рублей в реестр требований кредиторов М.Балакина.

Политика Арабские страны осудили Трампа за решение по Голанским высотам Лига арабских государств решительно осудила решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Экономика ПФР пересчитает пенсии получателям социальной доплаты В России получателям социальных доплат произведут перерасчет пенсий.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".

Политика Савченко призвала украинцев не голосовать за «старых политиков» Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на своей странице в Facebook призвала украинцев не голосовать на президентских выборах за «старых политиков».

Хоккей Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.

Спорт Загитова за сезон заработала более 130 тысяч долларов За участие и победы на этапах Гран-при россиянка заработала 54 тысяча долларов, еще 16 тысяч Загитова получила за серебряную награду чемпионата Европы.

Музыка Шнуров объяснил закрытие группы «Ленинград» окончанием эпохи застоя Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что решение о прощальном туре и закрытии коллектива вызвано тем, что «эпоха застоя закончилась», а группировка создавалась как музыка застоя.

Экономика Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.

Шоу-бизнес Владимира Кузьмина заметили в коридоре онкоцентра Сказал, что помню его еще по концерту Динамика в ЦДТ в 1983‑м, что на одном аппарате облучаемся и все будет у нас зашибись, – написал в фейсбуке пациент той же клиники Алексей.

Происшествия Адвокат Кокорина направил жалобу в ЕСПЧ Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что отправил жалобу по делу своего клиента в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Экономика Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного» Арбитражный суд Амурской области отложил на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» по делу об аресте 9,99% акций банка «Восточный», следует из картотеки суда.

Политика Politico: Йель и Стэнфорд попали под расследование после скандала с элитными вузами США Йель, Стэнфорд, Джорджтаунский университет и другие высшие учебные заведения в США попали под предварительное расследование министерства образования после масштабного коррупционного скандала с поступлением, пишет Politico со ссылкой на близкие к делу источники.

Авто «Автоваз» вновь модернизирует свой внедорожник Lada 4x4 Крупнейший российский производитель легковушек «Автоваз» вновь модернизирует свой внедорожник Lada 4x4.

Происшествия «Индиана Джонс мира искусства» нашел похищенное полотно Пикассо в Голландии Голландец Артур Брэнд, которого СМИ окрестили "Индианой Джонсом мира искусства", нашел картину Пикассо, похищенную 20 лет назад, сообщает портал NOS.

Происшествия Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.

Энергетика Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.

Политика В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.

Политика Россия поднялась на одну ступень в рейтинге паспортов мира Россия заняла 47-е место в рейтинге паспортов мира, который отражает изменения в безвизовом режиме стран во II квартале 2019 года.

Происшествия На канале имени Москвы спасли провалившегося под лед лыжника Лыжник провалился под лёд канала имени Москвы, столичные спасатели оказали помощь мужчине, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.

Общество Ученые СПбГУ призывают руководство сохранить кафедру ихтиологии Ученые отмечают, что закрытие кафедры ихтиологии и гидробиологии может принести вред развитию этой отрасли науки в регионе, поскольку количество квалифицированных специалистов может сократиться.

Политика В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщил информированный источник в местной полиции.

Общество В Минобразования опровергли травлю учительницы из-за фото в купальнике Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко прокомментировал ситуацию с учительницей из Барнаула Татьяной Кувшинниковой, которую вынудили уволиться из школы из-за травли после публикации ее фотографий в купальнике в интернете.

Политика Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после произошедшей в 2014 году смены власти в стране работал на российские спецслужбы.