Футбол

Саутгейт не собирается уходить из сборной АнглииСоветский спорт вчера в 18:23

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не намерен возвращаться на клубную работу. Ранее специалиста называли претендентом на пост в Челси. Сейчас все мысли о чемпионате Европы-2020.
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Саутгейт исключил возможность своего прихода в «Челси»

Sport24.ru06:34

Гарет Саутгейт – о работе в «Челси»: «Нет. Я предан сборной Англии»

Спорт-Экспресс05:46

Саутгейт прокомментировал слухи об уходе с поста главного тренера сборной Англии

Чемпионат04:14

Саутгейт: «Не может быть и речи, чтобы я сейчас ушел из сборной Англии»

Soccer.ru05:09

Саутгейт о работе в «Челси»: «Нет. Я предан сборной Англии»

Sports.ru05:15

Саутгейт не собирается уходить из сборной Англии

Советский спортвчера в 18:23

Саутгейт – о возможном назначении в «Челси»: «Нет. Я предан сборной Англии»

Бомбардир.рувчера в 19:09
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Шоу-бизнес

Мария Кожевникова заявила о желании сменить фамилию старшему сыну

Обновлено вчера в 11:13
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Ученые составили список катастроф, способных уничтожить человечество

Ученые составили список катастроф, способных уничтожить человечество.
Обновлено в 06:52
Космос

Строительство космодрома Восточный контролируют спутники

Роскосмос установил видеокамеры на всех объектах стройки космодрома Восточный в Амурской области.
Обновлено в 01:28
Музыка

Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

Голунов дал интервью «Дежурной части»

Интервью было записано в здании Управления внутренних дел Западного административного округа столицы, где журналист находился до избрания ему меры пресечения.
Обновлено в 06:55
Политика

Партия «Слуга народа» представила первых 20 кандидатов в Раду

Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского представила первых своих 20 кандидатов, которые будут принимать участие в выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

ВСУ обстрелами открыто саботируют разведение сил у Станицы — НМ ЛНР

«Несмотря на демонстративные попытки срыва мероприятий по разведению сил и средств украинской стороной, Народная милиция ЛНР готова, в свою очередь, выполнить очередное условие Минских соглашений и осуществить 10 июня разведение сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская», — подчеркнул Филипоненко.
Обновлено вчера в 11:02
Общество

В России ужесточили наказание за воровство электричества

Обновлено в 02:30
Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

США разместили в Польше новое оружие

EC-130H Compass Call - воздушная система радиоэлектронного подавления на базе военно-транспортного самолета C-130 Hercules.
Обновлено в 05:32
Наука

Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака

Обновлено 07 июня в 10:15
Происшествия

«Россия 24» сообщила об опьянении Голунова и показала справку об обратном

В момент задержания корреспондент «Медузы» Иван Голунов «находился в состоянии опьянения».
Обновлено в 06:30
Происшествия

Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Петергофе двое детей отравились неизвестной жидкостью

Предположительно, оба ребенка выпили жидкость в такси, где ехали вместе с мамой. Что именно было в бутылке – неизвестно.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы»

Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено 07 июня в 04:46
Политика

Делегацию из ЕС поразил Крымский мост

Группу общественников из ЕС, впервые посетивших полуостров, поразили красота и величие Крымского моста.
Обновлено вчера в 06:33
Общество

В воскресенье петербуржцев ожидает ливень с грозой и градом

Обновлено вчера в 12:04
Космос

Уфолог Скотт Уоринг нашел на комете скелет инопланетянина

На снимках эксперт нашел скелет огромного инопланетянина. Скотт Уоринг является одним из наиболее известных специалистов в области уфологии.
Обновлено вчера в 18:56
Футбол

Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган официально разведены

О расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана стало известно еще в марте.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских

В Следственный комитет России подано заявление с просьбой проверить действия задерживавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова сотрудников полиции, сообщил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", адвокаты которой защищают журналиста.
Обновлено в 04:29
Политика

Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США

Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие

ВСУ обстреляли Горловку: Ранен один человек

Обновлено в 02:29
Экономика

Контроль за большегрузами наладят осенью

Конкурс на создание российской системы автоматического весогабаритного контроля может начаться осенью, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 13:24
Политика

В Казахстане пройдут выборы президента

В воскресенье жители Казахстана сделают исторический выбор - на более чем 10 тыс. избирательных участков, открытых по всей стране и за рубежом, граждане республики, имеющие право голоса - около 12 млн человек, - будут выбирать президента.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

На востоке Москвы горит кровля административного здания

Кровля административного здания горит на востоке Москвы на площади 250 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Школьница утонула на соревнованиях по плаванию в российском лагере

В подмосковном детском лагере 11-летняя девочка утонула во время соревнований по плаванию.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» храма Христа Спасителя и Мавзолея

В воскресенье, 9 июня, анонимные сообщения о минировании поступили в 16 объектов в Москве, включая Останкинскую башню, храм Христа Спасителя и Мавзолей.
Обновлено в 06:22
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Упаковка отравившего Алибасова «Крота» не соответствовала ГОСТу

Из заключения экспертов: «Маркировка товара противоречит требованиям и нормам ГОСТа 32478–2013 „Товары бытовой химии“ и ГОСТа 31340–2013 „Предупредительная маркировка химической продукции“».
Обновлено в 05:59
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Гарет Саутгейт
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник, ныне тренер. Бывший игрок сборной Англии, участник двух чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира. Главный тренер сборной Англии с сентября 2016 года. Офицер ордена Британской империи.
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