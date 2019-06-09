Футбол
Саутгейт не собирается уходить из сборной АнглииСоветский спорт вчера в 18:23
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не намерен возвращаться на клубную работу. Ранее специалиста называли претендентом на пост в Челси. Сейчас все мысли о чемпионате Европы-2020.
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Саутгейт – о возможном назначении в «Челси»: «Нет. Я предан сборной Англии»
Бомбардир.рувчера в 19:09
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:05, Ашберн
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова заявила о желании сменить фамилию старшему сыну
Обновлено вчера в 11:13
Наука
Ученые составили список катастроф, способных уничтожить человечество
Ученые составили список катастроф, способных уничтожить человечество.
Обновлено в 06:52
Космос
Строительство космодрома Восточный контролируют спутники
Роскосмос установил видеокамеры на всех объектах стройки космодрома Восточный в Амурской области.
Обновлено в 01:28
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Голунов дал интервью «Дежурной части»
Интервью было записано в здании Управления внутренних дел Западного административного округа столицы, где журналист находился до избрания ему меры пресечения.
Обновлено в 06:55
Политика
Партия «Слуга народа» представила первых 20 кандидатов в Раду
Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского представила первых своих 20 кандидатов, которые будут принимать участие в выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
ВСУ обстрелами открыто саботируют разведение сил у Станицы — НМ ЛНР
«Несмотря на демонстративные попытки срыва мероприятий по разведению сил и средств украинской стороной, Народная милиция ЛНР готова, в свою очередь, выполнить очередное условие Минских соглашений и осуществить 10 июня разведение сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская», — подчеркнул Филипоненко.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
В России ужесточили наказание за воровство электричества
Обновлено в 02:30
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
США разместили в Польше новое оружие
EC-130H Compass Call - воздушная система радиоэлектронного подавления на базе военно-транспортного самолета C-130 Hercules.
Обновлено в 05:32
Наука
Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака
Обновлено 07 июня в 10:15
Происшествия
«Россия 24» сообщила об опьянении Голунова и показала справку об обратном
В момент задержания корреспондент «Медузы» Иван Голунов «находился в состоянии опьянения».
Обновлено в 06:30
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Петергофе двое детей отравились неизвестной жидкостью
Предположительно, оба ребенка выпили жидкость в такси, где ехали вместе с мамой. Что именно было в бутылке – неизвестно.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено 07 июня в 04:46
Политика
Делегацию из ЕС поразил Крымский мост
Группу общественников из ЕС, впервые посетивших полуостров, поразили красота и величие Крымского моста.
Обновлено вчера в 06:33
Общество
В воскресенье петербуржцев ожидает ливень с грозой и градом
Обновлено вчера в 12:04
Космос
Уфолог Скотт Уоринг нашел на комете скелет инопланетянина
На снимках эксперт нашел скелет огромного инопланетянина. Скотт Уоринг является одним из наиболее известных специалистов в области уфологии.
Обновлено вчера в 18:56
Футбол
Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган официально разведены
О расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана стало известно еще в марте.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских
В Следственный комитет России подано заявление с просьбой проверить действия задерживавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова сотрудников полиции, сообщил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", адвокаты которой защищают журналиста.
Обновлено в 04:29
Политика
Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США
Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку: Ранен один человек
Обновлено в 02:29
Экономика
Контроль за большегрузами наладят осенью
Конкурс на создание российской системы автоматического весогабаритного контроля может начаться осенью, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
В Казахстане пройдут выборы президента
В воскресенье жители Казахстана сделают исторический выбор - на более чем 10 тыс. избирательных участков, открытых по всей стране и за рубежом, граждане республики, имеющие право голоса - около 12 млн человек, - будут выбирать президента.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
На востоке Москвы горит кровля административного здания
Кровля административного здания горит на востоке Москвы на площади 250 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Школьница утонула на соревнованиях по плаванию в российском лагере
В подмосковном детском лагере 11-летняя девочка утонула во время соревнований по плаванию.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» храма Христа Спасителя и Мавзолея
В воскресенье, 9 июня, анонимные сообщения о минировании поступили в 16 объектов в Москве, включая Останкинскую башню, храм Христа Спасителя и Мавзолей.
Обновлено в 06:22
Общество
Упаковка отравившего Алибасова «Крота» не соответствовала ГОСТу
Из заключения экспертов: «Маркировка товара противоречит требованиям и нормам ГОСТа 32478–2013 „Товары бытовой химии“ и ГОСТа 31340–2013 „Предупредительная маркировка химической продукции“».
Обновлено в 05:59