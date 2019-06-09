Саутгейт не собирается уходить из сборной АнглииСоветский спорт вчера в 18:23

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не намерен возвращаться на клубную работу. Ранее специалиста называли претендентом на пост в Челси. Сейчас все мысли о чемпионате Европы-2020.

Саутгейт не собирается уходить из сборной Англии

Политика Парламент Молдавии объявил страну захваченным государством Парламент Молдавии назвал страну "захваченным государством". Об этом говорится в декларации, которую законодательный орган принял в субботу.

Происшествия В Минске задержан экс-полицейский за убийство женщины в Элисте В Минске сотрудники белорусской полиции задержали по запросу российских коллег бывшего участкового уполномоченного из Элисты.

Культура Горбачев опроверг изложенные в сериале «Чернобыль» факты По сюжету сериала НВО "Чернобыль", карьера Легасова прекратилась после его версии атомной катастрофы.

Футбол Голкипер Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков за поддержку «Спасибо всем российским болельщикам», — написал в своем сообщении Бенедеттини, отметив, что многочисленные сообщения российских болельщиков в его поддержку сделали плохой для игрока вечер чуть более приятным.

Гаджеты IOS 13 показывает, когда приложения следят за пользователем Apple добавила в iOS 13 несколько новых функций для повышения конфиденциальности – в частности, теперь владелец iOS-устройства наглядно видит, когда приложения отслеживают его местоположение.

Происшествия «Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.

Происшествия Пассажирский самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве Пассажирский самолет компании Air Astana, который осуществлял рейс КС 154 Санкт-Петербург - Алма-Ата, совершил вынужденную посадку в Москве.

Армия и оружие Иран представил новую систему ПВО собственного производства Министерство обороны Ирана представило в воскресенье новую систему противоракетной обороны собственного производства "Хордад-15", сообщает агентство Tasnim.

Политика Песков рассказал об «изюминках» в общении Путина и Си Цзиньпина Неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заняло беспрецедентно большое место в ходе государственного визита китайского лидера в Россию.

Происшествия Москвичка взяла в плен «мужа на час», похитившего часы за миллион Как стало известно «МК», 30-летняя женщина решила покрасить стену на кухне и разместила на сайте объявление о поиске «мужа на час».

Политика Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям Глава Северной Кореи Ким Чен Ын казнил одного из своих генералов, кинув того в аквариум с голодными пираньями.

Происшествия Школьница утонула на соревнованиях по плаванию в российском лагере В подмосковном детском лагере 11-летняя девочка утонула во время соревнований по плаванию.

Политика Трамп объявил о начале «великолепного» сотрудничества США и Мексики Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что отношения между Соединёнными Штатами и Мексикой выйдут на новый уровень после достижения странами соглашения по пошлинам и мигрантам.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Финансы Прогноз курса доллара на неделю: где следующая остановка рубля? Курс доллара возобновил снижение по отношению к основным конкурентам и рублю в конце прошлой недели из-за новостей о возможном смягчении политики ФРС и роста спроса на валюты развивающихся стран.

Музыка Отменено выступление «Машины времени» в День России "Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.

Политика КС Молдавии отнял полномочия президента у Додона В Молдавии Конституционный суд постановил временно передать исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу полномочия президента страны Игоря Додона.

Политика Умер младший брат Хиллари Клинтон Младший брат бывшей главы Госдепартамента США Хиллари Клинтон Тони Родэм скончался в ночь на 8 июня в возрасте 65 лет.

Шоу-бизнес Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта Дочь звезды Голливуда и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта.

Политика В избирательном штабе Порошенко объяснили его поражение на выборах Глава избирательного штаба политсилы "Европейская солидарность" Сергей Березенко назвал причину поражения Петра Порошенко на выборах президента.

Здоровье Составлен рейтинг самых полезных завтраков Рейтинг лучших продуктов для завтрака составили специалисты.

Политика Крымский мост поразил делегацию из ЕС Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.

Спорт IAAF приняла решение не восстанавливать ВФЛА в правах Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), заявил 9 июня глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления статуса ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции по итогам Совета.