Футбол
Саутгейт не собирается уходить из сборной АнглииСоветский спорт вчера в 18:23
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не намерен возвращаться на клубную работу. Ранее специалиста называли претендентом на пост в Челси. Сейчас все мысли о чемпионате Европы-2020.
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Саутгейт – о возможном назначении в «Челси»: «Нет. Я предан сборной Англии»
Бомбардир.рувчера в 19:09
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:09, Ашберн
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Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что отношения между Соединёнными Штатами и Мексикой выйдут на новый уровень после достижения странами соглашения по пошлинам и мигрантам.
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Согласно недавнему соцопросу, 76% россиян едят супы практически в ежедневном режиме.
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