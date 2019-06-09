Футбол

Саутгейт не собирается уходить из сборной АнглииСоветский спорт вчера в 18:23

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не намерен возвращаться на клубную работу. Ранее специалиста называли претендентом на пост в Челси. Сейчас все мысли о чемпионате Европы-2020.
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Саутгейт исключил возможность своего прихода в «Челси»

Sport24.ru06:34

Гарет Саутгейт – о работе в «Челси»: «Нет. Я предан сборной Англии»

Спорт-Экспресс05:46

Саутгейт прокомментировал слухи об уходе с поста главного тренера сборной Англии

Чемпионат04:14

Саутгейт: «Не может быть и речи, чтобы я сейчас ушел из сборной Англии»

Soccer.ru05:09

Саутгейт о работе в «Челси»: «Нет. Я предан сборной Англии»

Sports.ru05:15

Саутгейт не собирается уходить из сборной Англии

Советский спортвчера в 18:23

Саутгейт – о возможном назначении в «Челси»: «Нет. Я предан сборной Англии»

Бомбардир.рувчера в 19:09
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:09, Ашберн
Политика

Парламент Молдавии объявил страну захваченным государством

Парламент Молдавии назвал страну "захваченным государством". Об этом говорится в декларации, которую законодательный орган принял в субботу.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

В Минске задержан экс-полицейский за убийство женщины в Элисте

В Минске сотрудники белорусской полиции задержали по запросу российских коллег бывшего участкового уполномоченного из Элисты.
Обновлено в 09:22
Культура

Горбачев опроверг изложенные в сериале «Чернобыль» факты

По сюжету сериала НВО "Чернобыль", карьера Легасова прекратилась после его версии атомной катастрофы.
Обновлено в 09:48
Футбол

Голкипер Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков за поддержку

«Спасибо всем российским болельщикам», — написал в своем сообщении Бенедеттини, отметив, что многочисленные сообщения российских болельщиков в его поддержку сделали плохой для игрока вечер чуть более приятным.
Обновлено в 08:39
Гаджеты

IOS 13 показывает, когда приложения следят за пользователем

Apple добавила в iOS 13 несколько новых функций для повышения конфиденциальности – в частности, теперь владелец iOS-устройства наглядно видит, когда приложения отслеживают его местоположение.
Обновлено в 09:59
Происшествия

«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове

Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Пассажирский самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве

Пассажирский самолет компании Air Astana, который осуществлял рейс КС 154 Санкт-Петербург - Алма-Ата, совершил вынужденную посадку в Москве.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие

Иран представил новую систему ПВО собственного производства

Министерство обороны Ирана представило в воскресенье новую систему противоракетной обороны собственного производства "Хордад-15", сообщает агентство Tasnim.
Обновлено в 08:15
Политика

Песков рассказал об «изюминках» в общении Путина и Си Цзиньпина

Неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заняло беспрецедентно большое место в ходе государственного визита китайского лидера в Россию.
Обновлено в 08:04
Футбол

«Челси» отклонил первое предложение «Ювентуса» по Эмерсону

«Челси» не устроило предложение «Ювентуса» по защитнику Эмерсону Палмиери.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Москвичка взяла в плен «мужа на час», похитившего часы за миллион

Как стало известно «МК», 30-летняя женщина решила покрасить стену на кухне и разместила на сайте объявление о поиске «мужа на час».
Обновлено в 07:54
Происшествия

Шестун обвенчался в «Матросской Тишине»

Обновлено в 09:13
Политика

Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын казнил одного из своих генералов, кинув того в аквариум с голодными пираньями.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Школьница утонула на соревнованиях по плаванию в российском лагере

В подмосковном детском лагере 11-летняя девочка утонула во время соревнований по плаванию.
Обновлено в 05:33
Политика

Трамп объявил о начале «великолепного» сотрудничества США и Мексики

Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что отношения между Соединёнными Штатами и Мексикой выйдут на новый уровень после достижения странами соглашения по пошлинам и мигрантам.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Финансы

Прогноз курса доллара на неделю: где следующая остановка рубля?

Курс доллара возобновил снижение по отношению к основным конкурентам и рублю в конце прошлой недели из-за новостей о возможном смягчении политики ФРС и роста спроса на валюты развивающихся стран.
Обновлено в 06:52
Музыка

Отменено выступление «Машины времени» в День России

"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Политика

КС Молдавии отнял полномочия президента у Додона

В Молдавии Конституционный суд постановил временно передать исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу полномочия президента страны Игоря Додона.
Обновлено в 03:19
Политика

Умер младший брат Хиллари Клинтон

Младший брат бывшей главы Госдепартамента США Хиллари Клинтон Тони Родэм скончался в ночь на 8 июня в возрасте 65 лет.
Обновлено в 00:04
Армия и оружие

Российский Т-14 «Армата» стал лидером в рейтинге лучших танков в мире

Аналитики издания World Digital News составили рейтинг лучших танков мира, расположив на первом месте российский Т-14 «Армата».
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес

Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта

Дочь звезды Голливуда и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта.
Обновлено в 03:12
Политика

В избирательном штабе Порошенко объяснили его поражение на выборах

Глава избирательного штаба политсилы "Европейская солидарность" Сергей Березенко назвал причину поражения Петра Порошенко на выборах президента.
Обновлено в 06:24
Здоровье

Составлен рейтинг самых полезных завтраков

Рейтинг лучших продуктов для завтрака составили специалисты.
Обновлено в 05:51
Политика

Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду

Обновлено в 08:07
Политика

Крымский мост поразил делегацию из ЕС

Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.
Обновлено вчера в 05:58
Спорт

IAAF приняла решение не восстанавливать ВФЛА в правах

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), заявил 9 июня глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления статуса ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции по итогам Совета.
Обновлено в 09:04
Культура

Юрий Лоза научил своих подписчиков правильно мыть котов

Ранее Юрий Лоза высказался в поддержку удаления некоторых сцен из фильма об Элтоне Джоне "Рокетмен" и жёстко раскритиковал выступление Сергея Лазарева на "Евровидении".
Обновлено в 09:13
Музыка

Брошенная Егором Кридом модель стала «еще одной Бузовой»

Обновлено вчера в 22:36
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Вся правда о супах: есть ли в них какая-то польза

Согласно недавнему соцопросу, 76% россиян едят супы практически в ежедневном режиме.
Обновлено вчера в 08:15
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Гарет Саутгейт
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник, ныне тренер. Бывший игрок сборной Англии, участник двух чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира. Главный тренер сборной Англии с сентября 2016 года. Офицер ордена Британской империи.
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