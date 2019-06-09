Саутгейт не собирается уходить из сборной АнглииСоветский спорт вчера в 18:23

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не намерен возвращаться на клубную работу. Ранее специалиста называли претендентом на пост в Челси. Сейчас все мысли о чемпионате Европы-2020.

Саутгейт не собирается уходить из сборной Англии

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