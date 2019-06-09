Футбол
Саутгейт не собирается уходить из сборной АнглииСоветский спорт вчера в 18:23
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не намерен возвращаться на клубную работу. Ранее специалиста называли претендентом на пост в Челси. Сейчас все мысли о чемпионате Европы-2020.
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Саутгейт – о возможном назначении в «Челси»: «Нет. Я предан сборной Англии»
Бомбардир.рувчера в 19:09
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:16, Ашберн
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Общество
Артём Здунов ознакомился с ходом реализации приоритетного проекта
Сегодня в ходе рабочей поездки в Дербент Председатель Правительства РД Артем Здунов ознакомился с реализацией инвестпроекта «Завод по производству и розливу игристых вин и российского шампанского», инициатором которого является ООО «Дербентская винодельческая компания», сообщает наш корреспондент Вахтанг Кумаев, сопровождавший премьер а вы поездке.
Обновлено в 13:13
Игры
E3 2019: Microsoft показала новый трейлер Dying Light 2
Microsoft в рамках презентации на E3 2019 представила новый трейлер Dying Light 2, в котором раскрывается предыстория главного героя Эйдена, а также демонстрируется разрушенный мир игры.
Обновлено в 17:16
Происшествия
Смолов — о ситуации с журналистом Голуновым: не fair play
«Не fair play», — написал Смолов в «сториз» своего «инстраграма», приложив фотографию Голунова в суде.
Обновлено в 18:40
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей
По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Единоборства
Боксёр Головкин нокаутировал Роллса
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.
Обновлено в 00:27
Общество
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя
Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.
Обновлено в 17:49
Финансы
Снижение уровня бедности в РФ спрогнозировал ВБ
Всемирный банк спрогнозировал снижение уровня бедности в России к 2021 году.
Обновлено в 18:42
Политика
Приходько похвалил Швейцарию за отсутствие санкций против РФ: дальновидно
Комментируя решение властей Швейцарии не вводить ограничительные меры в отношении России, первый заместитель главы аппарата равительства РФ Сергей Приходько назвал его весьма дальновидным.
Обновлено в 18:52
Здоровье
Названы три самых полезных завтрака
Специалисты Национального исследовательского центра "Здоровое питание" составили рейтинг наиболее полезных завтраков.
Обновлено в 10:44
Общество
Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста
Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.
Обновлено в 16:34
Гаджеты
Lenovo представила новый игровой ноутбук Legion Y540
Новый игровой ноутбук Lenovo Legion Y540 имеет широкий спектр версий, поэтому данная модель может угодить практически любому пользователю, и даже самому требовательному геймеру.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
49-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в откровенной фотосессии для Vogue
Совсем недавно, 22 мая, икона 90-х Наоми Кэмпбелл отметила свой 49-й день рождения.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:30
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Близкая подруга Людмилы Зыкиной рассказала о причине её бездетности
Близкая подруга российской исполнительницы народных песен и романсов Людмилы Зыкиной недавно поделилась, почему певица оставалась бездетной несмотря на четыре брака.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев
Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 16:07
Экономика
В Госдуме предложили поднять выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается поднять выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 18:15
Шоу-бизнес
Собчак вышла на красную дорожку «Кинотавра» без Богомолова
Как оказалось, режиссер ожидал Собчак возле зимнего театра Сочи. Он встретил ее вместе с Верником с бокалом шампанского.
Обновлено в 13:28
Происшествия
В Лондоне горит семиэтажный дом
Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Ростове-на-Дону горит крыша четырехэтажного здания
Кровля четырехэтажного здания загорелась в Ростове-на-Дону, площадь возгорания достигает 300 кв. м, сообщили журналистам в воскресенье в региональном главке МЧС.
Обновлено в 11:09
Гаджеты
В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam
Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено в 10:42
Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Материнские будни: Никифорова с дочкой провела каникулы в Крыму
Актриса из русско-турецкого сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова вместе с 3-летней дочкой Аней провела каникулы в Крыму.
Обновлено в 09:22
Политика
Президент Албании отменил муниципальные выборы
Президент Албании Илир Мета отменил муниципальные выборы, которые должны были состояться 30 июня. Об этом информирует Associated Press.
Обновлено вчера в 22:20
Авто
Составлен ТОП-5 заблуждений о работе бензонасосов автомобилей
С помощью бензонасоса топливо поступает из бензобака в двигатель. Его неисправность может привести к проблемам с запуском автомобиля.
Обновлено в 02:02