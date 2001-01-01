Футбол
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт стал офицером Ордена Бриитанской империи, сообщает The Independent. Это четвертый по значимости класс данного Ордена. Награда присвоена специалисту за футбольные достижения.
Спорт-Экспресс06:37
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Саутгейт назвал потенциальных новичков сборной Англии среди молодых игроков
Soccer.ru25 декабря в 20:22
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Политика
Россия запретила импорт ряда украинских товаров
Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров в Россию.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Неизвестный в маске убил топ-менеджера нефтяной компании в Москве
Обновлено в 08:32
Происшествия
Суд повторно приговорил националиста Марцинкевича к 10 годам колонии
Бабушкинский суд Москвы в субботу приговорил к десяти годам колонии националиста Максима Марцинкевича (известного под прозвищем Тесак) за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Боровикова.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом в ХМАО возросло до шести человек
Шесть человек погибли в результате столкновения автобуса и нескольких машин на федеральной трассе в Ханты-Мансийском автономном округе.
Обновлено в 08:50
Политика
Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» об инвестициях США в ГТС Украины
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в разговоре с RT заявление главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о том, что американские компании готовы инвестировать в украинскую газотранспортную систему (ГТС) миллиарды долларов.
Обновлено в 09:06
Политика
Порошенко подписал закон о расширении прилежащей морской зоны Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о правовом статусе и режиме прилежащей морской зоны Украины.
Обновлено в 09:17
Транспорт
РЖД получила первый современный плацкартный вагон
Холдинг РЖД получил первый плацкартный вагон с обновленным интерьером, в ближайшее время он пройдет сертификацию и выйдет на тесты.
Обновлено в 04:52
Экономика
Запрет на ввоз в Россию коснулся 10% украинского импорта
В 2017 году общая стоимость ввезенных с Украины в Россию товаров, импорт которых запрещен постановлением правительства от 29 декабря 2018 года, составила $468,9 млн — это более 9,5% от общего объема украинских поставок в Россию ($4,91 млрд), сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
Обновлено в 07:14
Политика
Путин освободил от должности прокурора Москвы
«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы государственного советника юстиции 2-го класса Владимира Викторовича Чурикова», — указывается в заявлении.
Обновлено в 06:26
Транспорт
РЖД начнет продавать невозвратные билеты на поезда в январе
«Российские железные дороги» (РЖД) начнут продавать невозвратные билеты в вагоны СВ и сидячие, а также в купе.
Обновлено в 08:03
Происшествия
После видео охоты иркутского губернатора возбудили уголовное дело
Обновлено в 04:47
Финансы
Евро подорожал до 80 рублей впервые с 14 сентября
Доллар США и евро ускорили рост на Московской бирже днем в субботу. При этом курс евро достигал 80 руб./EUR1 впервые с 14 сентября.
Обновлено в 07:48
Политика
В Крыму оценили заявление о потерях Украины из-за блокады полуострова
Ранее Семиноженко заявил о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
Обновлено в 06:54
Экономика
Путин предложил создать банк для финансирования строительства домов
Президент России Владимир Путин выступил с идеей создать банк для финансирования строительства многоквартирных домов.
Обновлено в 09:19
Политика
Опубликован список запрещённых для ввоза в Россию с Украины товаров
Правительство России опубликовало список товаров, которые запрещено ввозить в Россию с Украины.
Обновлено в 06:16
Общество
Во Франции проходят новые протесты «жёлтых жилетов»
«Жёлтые жилеты» в седьмой раз собираются на улицах городов Франции.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Россия приступила к разработке самолета на замену «Руслана»
Главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов рассказал в интервью RT о разработке Ил-106, который должен заменить в войсках Ан-124 «Руслан».
Обновлено в 08:42
Спорт
Россия согласовала с WADA передачу данных московской лаборатории
"В письме WADA подробно изложены варианты организации процесса копирования данных московской антидопинговой лаборатории с указанием наименований конкретного оборудования", – сообщил министр спорта России Павел Колобков.
Обновлено в 07:15
Экономика
Правительство продлило пилотный проект tax free до конца 2019 года
Правительство России продлило действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2019 года, соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:52
Здоровье
Скворцова рассказала об увеличении зарплаты врачей почти на 40% за год
Зарплаты врачей в 2018 году увеличились на 39% и составили в среднем по стране 75 тысяч рублей, у среднего медицинского персонала зарплата увеличилась на 25%, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:09
Политика
Украинцы сравнили заграждение РФ в Крыму со «стеной Яценюка»
Украинцы вспомнили о проекте экс-премьера страны Арсения Яценюка по строительству «европейского вала» на границе с Россией.
Обновлено вчера в 20:47
Спорт
Сучилов и Цветков вошли в состав сборной России на январские этапы КМ
Семен Сучилов и Максим Цветков включены в состав сборной России по биатлону на этапы Кубка мира в январе, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Обновлено в 06:10
Музыка
Умер автор знаменитой песни Killing Me Softly
Обновлено в 07:33
Политика
В Крыму появилось заграждение на границе с Украиной
Представители пограничного управления ФСБ обнародовали информацию о заграждении, появившемся в Крыму на границе с Украиной.
Обновлено вчера в 01:17
Футбол
Кикнадзе назначен на должность гендиректора «Локомотива»
«Совет директоров принял решение о том, что дальнейшее развитие клуба будет поручено новому генеральном директору — Василию Александровичу Кикнадзе, который с 2013 года является членом совета директоров», — говорится в сообщении.
Обновлено в 06:29
Происшествия
После нападения на рэпера Птаху в Москве возбуждено уголовное дело
По факту нападения на рэпера Давида Нуриева в Москве, известного под сценическим псевдонимом Птаха, возбуждено уголовное дело, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 01:39
Наука
Алкоголь помогает продлить жизнь людям с больным сердцем
Ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе установили, что люди, потребляющие умеренное количество спиртного при заболеваниях сердца, живут значительно дольше тех, кто отказывается от алкоголя совсем или является заядлым любителем употребить горячительные напитки.
Обновлено вчера в 19:38
Политика
МИД счел неприемлемыми требования Меркель и Макрона по Азовскому морю
В ведомстве выразили сожаление в святи с тем, что «Берлин и Париж безапелляционно обвиняют Россию в неких нарушениях прав человека в Крыму, эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе, выдвигают в наш адрес неприемлемые требования».
Обновлено в 05:53
Экономика
ЦБ: россияне в ноябре активно покупали телевизоры и автомобили
Россияне в ноябре активно приобретали легковые автомобили и товары длительного пользования, катализатором тому стали ожидание повышения НДС и чёрная пятница.
Обновлено в 08:32
Футбол
Роналду впервые с 2010-го забил меньше 50 голов за год
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился дублем в матче 19-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:1). Теперь на счету португальца 49 мячей в 2018 году.
Обновлено в 09:11